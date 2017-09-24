張俊雄、曾永權：政權交接應速法制化

2017-09-24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「總統交接條例草案」去年四月初在立法院的委員會通過初審後，因朝野黨團仍有歧見，未能在五二○總統就職前完成三讀，法案至今仍待朝野協商。前行政院長唐飛、張俊雄、國民黨副主席曾永權昨均呼籲，明年底前應完成立法，讓政權交接建立制度。

籲明年底前完成立法 建立制度

台灣研究基金會昨舉行「總統直選與民主台灣」學術研討會，唐飛受邀擔任主持人，張俊雄、曾永權兩人受邀討論「三次政權和平移轉的實踐與檢討」。張俊雄表示，台灣歷經三次政黨輪替，交接事宜至今仍未法制化，能和平、順利完成交接非常慶幸，朝野應盡速完成「總統交接條例草案」立法。

張俊雄建議，總統交接條例要顧及六大面向，人事方面要避免侵犯新政府人事權，資訊上應訂定機密分類規則，規範參閱政府機密資訊的新政府人數。

張俊雄指出，新舊政府交接代表應積極協商看守期間的行政執行、預算撥用進度，舊政府也要避免制定重大政策。他建議，國安事項應有制度化的國安情勢報告，以利總統當選人掌握最新情勢，也要仿效美國，由政府編列預算，提供總統當選人團隊的維安、行政支出。

曾永權則表示，陳水扁曾出書寫道，二○○○年的政權交接是「良心交接」，不是制度交接，並抱怨許多國安機密檔案都找不到。曾坦言，國民黨五十年執政後的首次政黨輪替，並沒有具體制度可以依循。

曾永權呼籲，「總統交接條例」還在立法院有待朝野協商，沒有政黨反對交接法制化，朝野應共同拋棄成見，在明年底前完成立法，那時距離總統大選還有一年多，時間點也適合，務必讓政權交接建立制度。

唐飛建議，交接條例已延宕十幾年，不能再拖。他形容，這就好像簽署遺囑，免得子女將來交接遺產出現問題，希望「總統交接條例」能在明年完成三讀。