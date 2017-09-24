5友邦聯大續喊話「不應忽視台灣」

2017-09-24

〔記者彭琬馨／台北報導〕聯合國大會總辯論將於二十五日落幕，迄今發言的台灣十五個邦交國中，有十二個友邦替台灣發聲，強調應讓台灣參與永續發展計畫，不該持續剝奪台灣兩千三百萬人民參與聯合國的權利。昨發言的吉里巴斯、聖露西亞、索羅門、聖文森、與貝里斯等友邦，替我執言時，皆直接使用「台灣」稱呼我國。

已有12友邦發言挺台

聯合國大會總辯論昨進入第四天議程，我國五友邦代表，吉里巴斯總統馬茂、聖露西亞總理查士納、索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞、聖文森副總理兼外長史垂克爵士、貝里斯外交部長艾林頓等分別上台發言。

吉里巴斯總統馬茂表示，若聯合國這個家庭不完整，就無法談論如何增進人民福祉，他對聯合國持續忽視台灣兩千三百萬人民參與相關活動的權利表示關切，同時要求聯合國提出改革方案，讓台灣融入全球大家庭，並達成永續發展目標。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞提到，二○三○聯合國永續發展目標是「不能遺漏任何人」（leaving no one behind），但在此同時，聯合國卻對台灣關起大門，拒絕台灣參與此全球事務。

蘇嘉瓦瑞表示，「我們否定自己的原則，遺漏了台灣兩千三百萬人民。」

聖文森副總理史垂克提到，聯合國強調雙邊及多邊主義的國際合作，卻拒絕台灣參與聯合國專門機構，應儘快給予台灣參與聯合國的合法性。

貝里斯外交部長艾林頓則對台灣等國的不公平現象表示關切，他提到，台灣人民支持聯合國核心原則與目標，他們卻受到不公平待遇，聯合國本身的原則及目標也無法適用於台灣人民。

聯大總辯論將進行到二十五日，台灣友邦還有馬紹爾群島、教廷、多明尼加、尼加拉瓜、聖克里斯多福等五國將上台發言。