賴揆：文化會友 新南向必成功

2017-09-24

〔記者彭琬馨／台北報導〕由外交部主辦的「二○一七亞太文化日」昨在台北車站一樓舉行開幕典禮，出席的行政院長賴清德致詞時表示，亞太文化日提供一個平台，增進台灣民眾對亞太各國的了解、促進彼此未來的合作交流；賴清德說，文化是一個國家的靈魂，以文化會友效果特別好，未來推動新南向政策也一定能成功。

賴揆表示，亞太文化日今年已是第六屆，每年參與民眾都是一、二十萬人，可見成果非常豐碩；賴清德也提到，國與國之間，不只是政治、經濟、產業的交流，還有文化間的合作，若能以文化會友，「效果一定特別好」。

賴揆說，亞太文化日能增進彼此互相的了解，促進未來合作交流，特別是台灣目前正積極推動新南向政策，如果民眾對亞太國家有進一步了解，未來合作交流新南向重大政策也一定能成功。

外交部長李大維說，因應全球化讓文化交流更頻繁且重要，政府新南向政策就是強調以人為本及雙向交流，其中文化外交就是最佳實踐，透過藝術展覽、特色美食等，逐步深化連結台灣和亞太區域各國，豐富台灣文化內涵。

賴揆也由李大維、駐台使節陪同，至各攤位品嘗各國特色美食，沿途並吸引民眾爭相與賴揆合照，顯示院長的高人氣。

亞太文化日活動今年邀請包括我國在南太平洋的六個邦交國吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、索羅門群島、吐瓦魯，以及澳洲、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、緬甸、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南等共十九個國家的駐台機構共同參與，活動至二十四日。