新南向》我挺進越南、印尼 五大工程每年爭標200億

2017-09-24

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動新南向政策，將爭取新南向國家的公共工程商機列為三大潛力領域之一，目前設定的戰略是基礎建設整合輸出，選定電廠、石化、智慧型交通運輸ETC、都會捷運、環保工程等五大輸出團隊，每年爭取新南向公共工程標案兩百億元。

相關官員昨透露，已有台灣的顧問公司幫越南、印尼規劃高速公路，做興建的相關規劃工作，一旦克服相關問題，我業者將在越、印興建高速公路。

政府設定推動新南向政策的三大具潛力領域為觀光、公共工程、跨境電商。在公共工程方面，行政院經盤點近年來台灣工程產業海外輸出型態及具輸出實績的工程類別，選定智慧型交通運輸ETC、都會捷運、環保工程、電廠及石化整廠等五大類輸出團隊，以爭取新南向國家顧問諮詢服務或建案輸出。

目前設定每年要協助我業者爭取標案兩百億元，並補助業者赴目標市場拓點，在新南向國家設立據點。同時，強化聯貸平台運作，加速協助廠商取得融資。

戰略目標上，是要建立爭取新南向公共工程標案模式，擬定長期扎根計畫，包括組建團隊、策略聯盟、制度化融資、政策貸款、利息補貼及與目標國合作等各面向，以強化我國在相關新南向國家的正面形象，並藉此提升雙邊溝通管道與實質關係。

在跨境電商方面，政府每年將協助兩萬五千家廠商，運用「台灣經貿網」行銷新南向國家，促成相關採購商機及每年促成至少六家平台來台進行洽談，行政院政務委員鄧振中表示，由於台灣的中小企業規模較小，透過跨境電商網路行銷，有助於將產品賣到東南亞等國家，跨境電商將爭取至少五億三千萬美元商機。

政府為此將與國內大專院校合作，每年培訓至少五千人次相關人才，包括每年協助兩百家廠商及五百名學生充實行銷技能，每年開辦電商研習課程，參與廠商至少兩千七百人次。