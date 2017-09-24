台美國防工業會議 聚焦新一代戰機

2017-09-24

10月15日登場 國防部軍備副部長張冠群領軍

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為台灣與美國兩國軍事交流平台的「台美國防工業會議」，將在今年十月十五日至十七日於美國紐澤西州普林斯頓登場。據了解，我國今年由國防部軍備副部長張冠群領軍，除針對國艦國造、強化資安防護、建構國防產業等和美方深度交流，亦會再度探詢採購新一代戰機的可能性，以及「潛艦國造」經驗交流，甚至「技術交流」的意見與合作空間。

首次會晤川普團隊 將加強造艦技術交流

「台美國防工業會議」堪稱台美軍方年度交流重頭戲，除雙方就軍事產業、戰略佈局交換意見，我國也會藉機向美方拋出軍購期望清單，美方亦就自身考量、戰略佈局回應此事。值得注意的是，這是美國總統川普團隊大致就任後，首度和我方在此平台會晤。

根據以往「台美國防工業會議」經驗，我代表團已多次向美喊話，盼美助我建立水下戰力、新一代戰機。據悉，我方欲向美方採購F-35B戰機，但美方意願不高，雖我方今年仍會提出需求，但亦會探詢其他符合「短場起降、匿蹤、新型電偵系統、作戰半徑更高」的新型戰機，或其他建立下一代空戰替代方案。據透露，我方亦會藉此機會，和美方探詢「潛艦國造」關鍵技術、系統整合項目。

不過，對於我國欲探詢的新一代空軍戰力方案，或其他欲採購軍武細項，軍方與即將出席會議人士都不願透露。但有知情人士指出，除了軍購項目，我方今年欲加強「技術交流」，汲取美方意見與經驗，並探尋實質合作的可能。

至於雙方出席層級，據了解，我國已敲定由國防部軍備副部長張冠群領軍，美方礙於涉外官員尚未全數到位，層級未明朗，但知情人士研判，除美國在台協會理事主席莫健可能再度出席，美國應會派國防部副部長、國務院副助卿層級與會。

據美方權威消息，美國前亞太副助卿薛瑞福可望出任美國國防部亞太助理部長一職。軍方人士指出，薛瑞福對台灣相當友善，也曾提倡美方應協助台灣精進水下戰力，如薛瑞福通過美國參議院任命聽證，並趕得及參與「台美國防工業會議」，對我方將是一大助益。

據悉，我國今年參與「台美國防工業會議」代表團人數約五十餘人，和往年相去不遠，但造船、資安廠商人數增加，航太廠商人數略減。軍方官員表示，這是為因應我國推動「潛艦國造」、「水面艦國造」，以及加強資安防護等，和美方深入接觸與交流，亦就建構國防產業交換意見。