民進黨全代會明登場》 黨代表提案 促整併三決議文 提出新黨綱

2017-09-23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨明天將召開全國黨代表大會，本次共有十七項黨代表提案，其中黨代表、前彰化縣議員林維浩提案，授權民進黨中執會彙整過去曾通過、三個有關台灣主權問題的決議文，以及根據蔡英文總統的「維持現狀」，提出新黨綱。林維浩受訪表示，希望能夠「台灣優先」，一定要用台灣名稱走向國際，不要用什麼「中華台北」。

林維浩的提案希望能夠彙整一九九九年通過的「台灣前途決議文」、二○○四年的「族群多元國家一體決議文」，以及二○○七年的「正常國家決議文」三個決議文，並根據蔡總統所提「維持現狀」論述，提出民進黨新黨綱。

盼用台灣名稱走入國際

林維浩說，以前三個決議文都是不同黨主席提出，每個立場都不太一樣，決議文也沒什麼一致性，民進黨現在完全執政，就應該要完全負責，蔡英文的「維持現狀」太模糊了，應該要更具體一點，要可以帶領台灣人民走向國際。他希望如果能用台灣名稱走入國際是最好，中華民國也可以暫時接受，用中華台北就很不好。

要求黨政全面改組

這次的黨代表提案還包括要求黨政全面改組；台北市長民進黨自提候選人（共兩案）；建議入黨滿三十年且年滿六十五歲者享有榮譽終生黨員且免繳黨費；建議中央黨部多辦新住民活動；明年選舉優先提名現任市議員；繼續辦「台灣好政」下鄉說明會；儘早提名連任的縣市長；儘速訂定宜蘭縣長提名機制和人選；各縣市黨部至少增聘一位新住民或新二代黨務專員；請民進黨勇敢承擔特赦前總統陳水扁；請蔡英文總統特赦陳水扁；降低直轄市議員募款責任額到十萬元；讓台灣選手代表台灣，讓國人做自己；活用文言文比例；停止用課本愚弄學生，用「外交說帖」招來中國航母戰機包圍台灣。