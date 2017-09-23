國防預算微調 刪減39億

2017-09-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院長賴清德上任後，撤回林全內閣編列的明年度中央政府總預算案，國防部原編列三千三百一十八億餘元預算，經檢討後，確定略刪卅九．二四億元。其中，空軍調整明年度推動F-16「鳳展專案」升級計畫、採購天弓三型飛彈與C-130運輸機零組件的預算，共減列卅一億元，將挪至來年編列，但不影響上述案件達成年度。

國防部昨表示，明年度國防預算因應軍公教人員調整待遇三％政策，各部會配合調減人事費○．五％、業務費二％至四％預算，經檢討，減列人事費七．六一億元、業務費卅一．六三億元，合計減列卅九．二四億元。因此，明年度國防部預算自三三一八億元下修至三二七八億元，佔GDP一．八四％，如加上三百五十四億元基金預算，佔GDP約二．○七％。

國防部新版預算書顯示，空軍明年度預算調整，主要是減列F-16A/B戰機升級為「F-16V」的「鳳展計畫」、C-130運輸機零組件，以及「天弓三型」防空飛彈的明年度預算，這三項軍備共刪減卅一．一二億元，但由於陸軍部分防砲、飛彈教勤能量預算挪編空軍，加總之後，空軍預算將刪減卅一．○七五億元。

另外，由於配備無人機的「戰術偵搜大隊」，將自陸軍移編至海軍，因此海軍明年預算略增一．○七五億元，陸軍挪出無人機支出、防空部隊教勤預算，並微調主副食與口糧預算後，略減一．三五億元。

國防部預算書顯示，「天弓三型」飛彈研製案，自二○一五年執行至二○二四年，總預算超過六百八十六億元；F-16戰機升級案則自二○一二年執行至二○二三年，總預算約一千二百九十六億元。對於相關預算調整、空軍減列幅度較大，官員指出，這不影響未來軍備籌獲與升級期程，以及國軍戰力維持。