外國勳章 沒人用元首媽媽的名字

2017-09-23

學者︰政府應主動修法去除黨國遺毒

〔記者陳鈺馥／台北報導〕我國最高榮譽的采玉大勳章，竟是以蔣介石的母親王采玉命名，中研院近代史研究所副研究員陳儀深昨指出，王采玉與台灣歷史毫無瓜葛，全世界也沒有民主國家把元首的媽媽當成國家勳章名，政府應主動修法去除黨國遺毒。

「她從沒到過台灣！」陳儀深表示，王采玉一生未踏足台灣，在一九二一年死於中國，只因她生下蔣介石，威權時代的政府便把最高榮耀的勳章叫做采玉，中山、中正勳章還排在采玉後面；要不是她兒子叫蔣介石，誰知道王采玉到底是誰？當年老蔣下野歸隱浙江奉化，曾寫了一篇「報國與思親」文章，後來列入國文教材中。

陳儀深提及，國府播遷來台後，就在日月潭興建了慈恩塔，讓老蔣在涵碧樓湖畔，聽鐘聲看塔懷念王采玉，「想念媽媽是人之常情，但國家名器不能以此命名！」

他強調，中華民國國慶、黃花岡七十二烈士、采玉大勳章都是外來遺緒，在社會由威權走向民主，外來轉型成本土過程中，政府絕對要有能力去改變，包含軍艦、道路命名都要檢討及改進。

台灣社社長張葉森也舉例，日本最高等級的勳章是大勛位菊花勳章，以國花及皇室象徵的菊花命名，沒有人像國民黨用獨裁者的媽媽去命名勳章的，采玉大勳章應改成玉山大勳章。

張葉森認為，「勳章條例」許多條文已不合時宜，還有復興中華文化、反共建國的意識形態，應更改國家勳章名稱，國家才能逐漸正常化。