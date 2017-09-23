取自蔣介石母之名「采玉」大勳章 立委提案改名

2017-09-23

與台灣毫無瓜葛 「這種陌生人勳章不能代表國家」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕象徵我國最高榮譽的采玉大勳章，以蔣介石母親名字「王采玉」命名，時代力量立委林昶佐、民進黨立委呂孫綾提出「勳章條例部分條文修正草案」，主張將采玉大勳章、中正勳章改名為玉山大勳章、黑潮勳章，但立法院院會昨一讀付委時，提案遭國民黨團反對，最後退回程序委員會。

我國現行勳章區分文職與軍職，文職勳章包括采玉大勳章、中山勳章、中正勳章、卿雲勳章、景星勳章五種；軍職勳章則有國光勳章、青天白日勳章、寶鼎勳章、忠勇勳章、雲麾勳章、忠勤勳章六種；另有屬於空軍的大同勳章、河圖勳章、洛書勳章、乾元勳章、復興榮譽勳章。

現行「勳章條例」規定，總統佩帶采玉大勳章，采玉大勳章得特贈外國元首，並得派專使齎送。

現行名稱象徵威權崇拜

林昶佐表示，國家最高榮譽的采玉大勳章、中正、中山勳章，背後是以意識形態命名，蔣介石是爭議獨裁人物，蔣的媽媽與台灣毫無瓜葛，她也不是台灣人，命名采玉是架空台灣歷史，「這種陌生人勳章不能代表國家！」

林昶佐指出，「勳章條例」還規定，對實踐三民主義、反共建國大業、復興中華文化有特殊貢獻者，得授予中正勳章，完全與民主社會格格不入，也一併提案刪除。

林也痛批，國民黨不去處理命名問題，當別人要處理不合時宜的條例時，反倒捍衛起蔣介石的媽媽王采玉，難怪與台灣社會愈來愈脫節，奉勸國民黨不要再活在過去。

立委蔡易餘強調，民進黨團支持該提案，本會期也將通過「促進轉型正義條例草案」，一併將威權化象徵去除，蔣介石他媽媽對台灣的國防、外交沒有任何貢獻，對民眾而言更沒意義，不應以采玉為名。

建議改玉山、黑潮勳章

民進黨立委吳思瑤認為，采玉、中正都是威權時代所遺留的個人崇拜、政治圖騰，沒有繼續存在必要，絕對支持修法改名，未來勳章名必須符合台灣主體性。

民進黨立委許智傑指出，台灣已經進入民主社會，威權時代的陋習須改變，國家勳章的名稱不必用特定人名，用蔣介石媽媽的名字，收到采玉大勳章的傑出人士，一定很不是滋味。他建議，玉山是台灣最高峰、黑潮孕育了福爾摩莎，以玉山、黑潮命名，比采玉、中正、中山的政治崇拜圖騰，更符合時代潮流。