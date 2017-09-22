2017-09-22

川普就任後 台美內閣級官員首次會談

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十一日報導〕美國環保署長普魯特廿日與台灣環保署長李應元會面，這也是川普政府就任以來，台美內閣級官員的首次會談。普魯特肯定台灣環保署在改善空氣品質、汞監測、電子廢棄物回收管理方面發揮的領導作用；李應元則把台灣中信兄弟隊的球衣贈送給熱愛棒球的普魯特，希望未來台美維持兄弟般的合作情誼。

美國在台協會與台北駐美代表處十九日代表美台雙方簽署了環保合作續約，李應元出席見證；原本預定出席的普魯特因國會審查預算無法參加，改為廿日與李應元會面。美台在一九九三年首度簽約進行環保合作。

普魯特指出，美國一直在環境管理方面發揮全球領導力，與全球和台灣環保署進行環保交流，不僅對亞洲、對全世界都至關重要。

他表示，台灣環保署在改善空氣品質、汞監測、電子廢棄物回收管理方面發揮領導作用，要向李應元表示肯定。台灣最近發表的永續發展目標自願檢視報告，再次顯示了台灣的決心與領導力。

李應元則說，他很高興在訪問華府期間與普魯特會面，並見證了續約儀式，宣布雙方在「國際環境夥伴」計畫下新增兩項有關兒童衛生和空氣品質管理的活動，並在電子廢棄物回收管理、汞監測、區域執法等領域加強合作。