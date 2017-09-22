合宴立委 蔡總統：幫賴院長就是幫我

2017-09-22

〔記者楊淳卉、彭琬馨、鍾麗華／台北報導〕行政院長賴清德上任後，一連推行的政策包括為公務人員加薪、調整一例一休等，獲社會好評，施政滿意度也上升。立法院本會期今開議，將處理總預算案等重要議案，蔡總統昨與賴清德於台北賓館宴請民進黨立委時強調，「幫助賴院長就是幫助我，希望大家一起可以讓台灣變得更好。」

與立委合影 笑說：我的臉本來就大

行政院副院長施俊吉、秘書長卓榮泰，立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌等都出席餐會，氣氛輕鬆愉快。立委邱議瑩要求自拍，小英一口答應。邱拍完檢視照片對小英說「啊！總統，我把你臉拍大了！」小英不以為意笑說「我的臉本來就很大！」總統展現難得的好心情，讓立委印象深刻。

據瞭解，蔡總統十一日南下高雄時，也曾對黨內人士表示，自己的好心情來自「因為有人幫我承擔重責」，意指賴清德擔任閣揆對她幫助很多。

據轉述，賴清德昨在餐敘時反而略顯緊張，致詞時因看著蔡其昌，誤把蔡總統喊成「蔡副院長」，賴當下漲紅臉，連忙說「我太緊張了，重來！」引起小英及立委一陣笑聲。

蔡總統昨為黨內立委打氣，稱讚本屆立委是戰力最強的立委。總統表示，她相當關心國會運作狀況，立院開臨時會審查前瞻預算、展開不斷電表決時，她也會半夜觀看直播瞭解進度，關心有哪些立委在議場內表決，也看到立委的睡相。

提及任不分區立委時 曾請教賴清德

蔡總統提到，她當民進黨不分區立委時，賴清德是黨團幹部，她曾請教賴要去哪個委員會，當時賴就建議她去財政委員會。在場立委紛紛對著目前也在財委會的吳秉叡說「以後會當總統！」

蔡總統表示，民進黨雖然是完全執政，但黨選擇了一條艱難的路，「改革的路還很長」，新會期有新的難關，包括總預算、人事同意權要處理，「幫助賴院長就是幫助我，希望大家一起可以讓台灣變得更好。」蔡並強調，前行政院長林全打下的基礎，在賴內閣任內要開花結果，希望大家繼續加油。

此外，立委陳明文被嘉義縣長張花冠控告性騷擾的事件，也成為席間話題。與陳同桌的蔡總統先是詢問陳明文「她（張花冠）真的要去告你耶！要怎麼處理？」接著表示盼兩人坐下來談，讓事件圓滿落幕；在場立委也拿此事件調侃陳明文。