國親合作 25日提出前瞻釋憲案

2017-09-22

陳其邁：國會自主 大法官應不會受理

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕「前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案」在立法院臨時會三讀通過後，國、親兩黨團研議以「釋憲法律戰」力抗民進黨，國民黨團書記長林為洲昨表示，目前已完成連署，下週一將正式向司法院聲請釋憲。民進黨立委陳其邁認為，議事規則及慣例屬國會自主範疇，非釋憲機關審查的對象，大法官應不會受理。

立法院本會期今日開議，國民黨昨召開「立法實務研討會」，黨主席吳敦義出席時被問到是否會阻擋民進黨政府的議案，他說，國民黨「未必每樣（指議案）都會擋」，「對的事要支持，不對的事要提不同見解，這才是為所應為，但不應為的就不要為。」

對於釋憲案進度，林為洲指出，目前已完成連署，國民黨有卅四席立委，加上親民黨立委三席及無盟立委高金素梅一席，卅八席連署門檻沒問題；親民黨團總召李鴻鈞表示，親民黨已完成連署，基於維護少數黨的議事權利及程序，希望透過釋憲來釐清爭議。

陳其邁強調，大法官第三四二號釋字已載明，由立法院組織法、議事規則、慣例所構成的議事規範，與民主憲政國家國會所享有的自律權一致，對於議事規範所定程序為內部事項，屬議會依自律原則應自行認定的範圍，並非釋憲機關審查的對象。他認為，基於國會自主範疇，大法官應不會受理。