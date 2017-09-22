立院今開議》前瞻爭議未解 賴揆下週二才報告

2017-09-22

〔記者曾韋禎、陳鈺馥、李欣芳／台北報導〕第九屆立法院第四會期今日開議，因朝野黨團昨協商時，國民黨團不滿先前未簽字，院長蘇嘉全及執政黨就決定今天開議，要求行政院長的施政方針報告延後進行；最後民進黨團妥協，同意今天開議後，院會僅處理報告事項，行政院長賴清德的施政方針報告下週二才進行。

賴揆：多了幾天可以準備

據了解，賴清德昨在蔡英文總統宴請民進黨立委時得知此消息，認為「反而多了幾天可準備」。行政院發言人徐國勇說，尊重立院的決定，依此辦理。

立法院開議日原是在八月三十一日的朝野協商敲定，但因當時剛三讀通過「前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案」，朝野氣氛不睦，國民黨團拒絕出席而未簽字，民進黨團總召柯建銘事後徵得國民黨團幹部口頭同意，立院秘書長林志嘉亦致電告知國民黨團。

先前協商開議日 藍未簽字

蘇嘉全昨邀集朝野協商，盼能完成開議日的法定程序，不過國民黨團書記長林為洲強調，廿二日開議是沒經過協商同意的開議日，他不會簽字。柯建銘解釋，國民黨當時拒絕協商，但必須訂出開議日，國民黨團總召林德福也口頭同意。柯說，這不該是戰場，在野黨理應期待儘快開議，才有機會問倒賴揆。

林為洲表示，國民黨沒義務硬吞未同意的協商結論，國民黨團可接受在今日開議，但賴揆須於下週二才能進行施政方針報告，「就是要與所謂的協商結論有所不同。」

經過討論，蘇嘉全認為，院會還有上千項議案等待一讀付委，同意開議日僅處理報告事項，下週二再邀賴揆進行施政方針報告。

國民黨團昨也公布本會期優先法案，聚焦食品安全、財稅改革、防制毒品危害三大類，對於「一例一休」則不會提版本；林為洲表示，預算會期只推重要法案，也將嚴審中央政府總預算案。

民進黨團將「一例一休、軍人年改、稅改」視為本會期最重要的三大法案，希望年底前完成修法；另包括明年度中央政府總預算、流域綜合治理計畫第三期特別預算、今年度的國營事業預算案，都是必須通過的重大預算案。