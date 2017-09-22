執行署烏龍 國民黨團帳戶一度被凍

2017-09-22

〔記者楊淳卉、邱燕玲、施曉光／台北報導〕國民黨因「轉帳撥用」取得國有房地案遭行政院黨產會追繳八．六億元，該案已交法務部行政執行署執行。行政執行署近日陸續查封國民黨名下資產，不過卻傳出烏龍查扣案，將立法院編列預算補助黨團運作的「中國國民黨立法院黨團」帳戶凍結。經前立法院長王金平向行政院長賴清德反映後，該帳戶已經解凍。

國民黨立院黨團帳戶為立法院編列預算，每位立委一人一萬元的黨團運作經費。據知，該帳戶為行政執行署自行查察之銀行帳戶，經國民黨團抗議後，法務部已坦承疏失，迅速解凍。

黨產會發言人施錦芳昨受訪表示，尊重行政執行署的職權，沒有評論。

賴清德十九日拜會王金平，王向賴表示，國民黨團的帳戶遭黨產會凍結，但此帳戶與黨產無關，主要都是立委、黨團運作的經費，因此向賴清德請命希望解凍。賴清德幫忙了解處理後已解凍。

王金平也向行政院表示，有些國民黨地方黨部的帳戶也被凍結，希望可以協助解凍，因這是發給地方黨部人員薪水用，這部分政院尚未回覆。

針對執行署扣押國民黨銀行帳戶範圍，國民黨文傳會主委李明賢昨表示，除薪資帳戶外，其他國民黨帳戶全部遭到凍結。根據「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」，追徵財產範圍不包括國民黨黨費、政治獻金、政黨補助款等條例所列正當取得財產。