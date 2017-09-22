救國團喬遷 白秀雄：該歸國家就歸國家

2017-09-22

〔記者譚偉晟／台北報導〕中國青年救國團昨正式將總部搬遷到台北市民權東路的新址。由於行政院黨產會持續調查是否屬於國民黨附隨組織，救國團召集人白秀雄昨在喬遷典禮上強調，「該歸國家的就歸國家」，救國團應該更專注在組織改造上，在公益性上也要繼續配合社會的發展。

救國團主任葛永光表示，未來救國團不會考慮繼續租用政府土地；目前救國團已準備就志清大樓的部分聲請釋憲，若是黨產會認定救國團是國民黨的附屬組織，他們還會到法院提起行政訴訟。

十月第二次聽證會挑戰大

白秀雄強調，將在十月二十四日舉辦的黨產會第二次聽證會，是救國團目前面臨的最大挑戰。

由於救國團所在的志清大樓被最高法院判定為國有財產，因此救國團總部在九月八日後就搬離該大樓，白秀雄視這次的喬遷為「救國團重新出發的日子」，希望救國團轉型成社會企業，維持組織的永續經營。

對於外界質疑是國民黨附隨組織的說法，救國團名譽召集人李鍾桂昨則表示，除了蔣經國一開始的資助外，之後救國團的獲利都是靠自己的努力，與政黨沒有任何關係。她強調，救國團是一個守法守紀的團體。

葛永光提到，目前政府取消了救國團以公益團體租用國有土地的優惠，因此，未來不會考慮繼續租用政府的土地。

對於黨產會的清查動作，葛永光以「曹丕對曹植」來比喻，「七步不能吟詩，就要處死。」他說，黨產會調查讓救國團幹部心情相當複雜，幹部們擔心工作與生活受到影響，特別是對救國團必須面臨裁員選擇時，可能會讓家庭頓失經濟支柱的擔憂。