摟肩不舒服 張花冠告陳明文性騷擾

2017-09-21

〔記者林宜樟、蘇芳禾／綜合報導〕嘉義縣長張花冠十三日深夜參加「民雄大士爺祭」時，立委陳明文搭肩靠近她說話，張事後公開表達「不舒服」，指當天被陳強摟，「他的手很有力，我也拿不掉」，張昨到嘉義縣警察局報案控告陳對她性騷擾；陳明文則回應「尊重司法調查」。

張：陳的手很有力 我拿不掉

張花冠和陳明文昨下午都出席民進黨中常會，張花冠受訪時盼兼任民進黨主席的總統蔡英文主動關心她；陳明文被問到此事則是雙手合十，倒退幾步後離去。

張花冠在嘉義表示，她以縣民身分報案，九月十三日晚上整個人被摟住（指被陳明文搭肩），雖不方便在嚴肅的祭典上大吼，但「非常非常不舒服」，她對陳說「不要這樣做，手不要這樣子」，但一直講不要，陳卻沒有停，到台上還是如此，因此報案提告，請警方秉公辦理。

縣警局長林清求表示，此案由婦幼隊受理，會傳喚案件當事人，希望縣長、立委「有很高的智慧去處理」。

陳妻：他倆平常互動也是如此

陳明文妻子廖素惠說，為先生造成對方「不舒服」道歉，但「性騷擾」三個字太沉重，過去張、陳是好友，平常互動也是如此，搭肩事件要看當下背景環境，大士爺祭是公開場合，聲音吵雜，兩人走路談話時的互動可能造成誤會，但和性騷擾造成的不舒服不同；廖強調，日前聲明是為了造成不舒服致歉，不是為性騷擾道歉。

民進黨嘉縣黨部主委林沐惠說，嘉義懂政治的人都知道過去陳、張是並肩作戰的戰友，希望兩人「大事化小，小事化無」，風波盡快平息。

張花冠說，台灣是民主法治國家，女性身體受到騷擾，不被尊重、不舒服，是不好的現象。事發至今，陳明文並未道歉，「我已經很久沒有跟他（陳明文）講話了」；對於廖素惠代夫道歉，張認為，每次男人犯錯，女人都莫名其妙出來代表先生道歉，這是更壞的社會教育。

據轉述，新北市黨部主委余天昨在中常會開始前虧陳明文說「男生要讓女生啦！」陳明文則不爽連說三次「我又沒對她怎樣！」其他與會者則笑余天「你哪壺不開提哪壺！」

嘉義市長涂醒哲在會中提到軍公教加薪問題，盼中央協助財政不寬裕的縣市時，張花冠意有所指地說，「我們地方有個立委太太（指陳明文太太）」在嘉義一直說她推縣市合併是為了自己要選，「我講縣市合併是為了台灣，不是為了個人」。

與會立委轉述，張花冠語畢，同在現場的陳明文只能苦笑，黨主席蔡英文則未特別回應，僅指示在場的行政院秘書長卓榮泰要幫忙補助財政較困難的縣市。