除F-35B 我覓匿蹤、短場起降戰機備案

2017-09-21

眾院、參院先後通過友台法案 台美軍事交流升溫

〔記者涂鉅旻／台北報導〕針對美國國會通過「二○一八財政年度國防授權法案」，強化台美軍事交流，據悉，軍方內部評估，除兩國實質演訓、官員交流已較過去熱絡，盼藉此基礎循序漸進，並尋求發展水下戰力與新一代空軍戰力機會，未來亦可能爭取增加人道救援等非軍事合作的頻率。

繼眾議院後，美國參議院前日也通過「二○一八財政年度國防授權法案」，涉及美台軍事交流部分提及，美國國防部長應在明年九月前遞交雙方軍艦互訪評估報告，並支持台灣發展水下戰力、邀請國軍聯合軍演等。由於參眾兩院通過的法案版本略有不同，仍有待兩院協調最終版本，以及美國總統川普簽署後才生效、執行。

根據法案，台灣與美國軍事交流包括「官員互訪」、「聯合操演」、「軍購」等內容，在台美軍方官員互訪規範，已在今年度「國防授權法案」中呈現。據悉，就官員互訪、聯合操演，除盡力爭取雙方高層現役官員互訪機會，也會評估台灣戰力發展所需，根據現今交流基礎循序漸進，派遣小批隊人員取經，不設限任何項目。

軍備採購部分，據了解，我方確實向美方爭取F-35B戰機，為下一代空軍戰力奠基，但美方質疑我方能否支撐後勤工作，也需顧及台灣周遭國家反應，而我方也另評估除F-35B戰機，正尋求有無其他符合「匿蹤、短場起降」特性的備案，同時推動「戰機國造」準備工作。

由於我國推動「潛艦國造」政策，需他國技術援助，軍方也考慮除美國以外，另與其他國家接觸，尋求任何合作可能性，軍方人士指出，美國兩院明年度「國防授權法案」所指的「發展水下載具與水雷」，可能是指劍龍級潛艦升級案，不見得是指新型潛艦，在該法案正式上路之前，都言之過早。

據悉，由於美軍已無現役柴電動力潛艦，能否實質提供我方關鍵技術有待商榷，但以美方過去造艦經驗，雙方仍有交流空間，至於我國潛艦國造需要的資源、設計、外國協助等，預計明年上半年會逐漸明朗。

至於台美軍艦互訪機制，美國在台協會理事主席莫健曾指，軍艦互訪是「困難且危險的」，軍方人士也視此高度敏感。不過，相關人士也透露，至少美國軍艦行經台海附近時，可由美方與我國廠商洽談海上運補合作事宜，據悉，這的確是美方的「腹案」之一，只是未來走向、執行方式、能否執行，須視美方態度而定。