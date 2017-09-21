視察亞矽 賴清德：讓台灣成為數位經濟國家

2017-09-21

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院長賴清德昨天視察「亞洲．矽谷計畫執行中心」桃園總部，他在體驗電子硬式飛鏢機時射出「三支箭（飛鏢）」，其中一支險中紅心，手氣很旺，總得分達二三九分，讓陪同的桃園市長鄭文燦等人直呼「好厲害」。

賴清德指出，「亞洲．矽谷」計畫將讓台灣從過去的製造代工轉型為智慧創新領域，讓台灣成為數位經濟國家，政府一定會全力以赴，讓計畫圓滿成功；這項計畫是以物聯網為中心，建構創新創業生態系，既有在地示範場域，也有連接至美國矽谷的國際結合，是非常務實的具體計畫。

賴揆說，這項計畫從去年十二月推動以來，成果豐碩，不僅成立物聯網大聯盟，也建立智慧城市示範服務計畫，同時系統性輸出經驗，帶領六都智慧城市團隊赴美參展。

轉型行動支付社會 務必預定期程

他表示，「亞洲．矽谷」計畫可分三方面，一是連結未來，包括ＡＲ、ＶＲ、物聯網、大數據分析、人工智慧，甚至行動支付、電動車或自駕車等，除了有示範場域推動，也務必預定期程，與民眾生活結合，過程中有關法律鬆綁或如何推動新政策，由國發會與相關單位共同研擬。

賴揆指出，其次是連結在地，台灣有多個城市推動智慧城市，推動的重點與項目內容不盡相同，「亞洲．矽谷」計畫除了參與國際活動或在台舉辦國際活動，也應舉辦台灣城市間的論壇，讓其他非直轄市跟進推動，尤其前瞻基礎建設已編列四年約六十至七十億元的經費，可用來協助非直轄市推動，縮短城鄉差距。

他說，第三是連結國際，物聯網、人工智慧、大數據、行動支付等技術的創新發明，「亞洲．矽谷」計畫在台灣和美國都有辦公室，可利於接軌國際。

賴揆也參觀亞矽展示館，了解無人機的智慧農業應用、電子硬式飛鏢機及智慧路燈解決方案。