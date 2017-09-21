拚公私協力 「加速投資台灣」啟動

2017-09-21

賴清德親自主持督導 最快下週召開首次會議

〔記者陳梅英／台北報導〕賴內閣「加速投資台灣專案會議」即將啟動！國發會主委陳美伶昨表示，未來將由行政院長賴清德親自主持，國發會擔任幕僚工作，最快下週召開第一次會議；她並指出，與院長已有共識，在民間參與公共建設計畫部分，將加強推動力道，透過公私協力合作方式激發投資動能。

加強推動民間參與公共建設

賴清德十四日於院會裁示，未來包括「五加二」產業創新計畫、能源轉型供電穩定計畫及其他重要攸關民生經濟、奠定國家發展基礎的計畫，他都將親自召開會議督導執行情形，並指示國發會統籌擔任幕僚工作。

將檢討政府投資等三大領域

陳美伶指出，「加速投資台灣專案會議」未來針對政府、國營事業以及民間投資三大領域進行檢討，約每二至三週不定期召開會議，督導投資計畫執行進度，包括工總提出的「五缺」等問題，也會在專案會議中尋求解決。

由於大巨蛋爭議導致民間參與公共建設的意願降低，陳美伶說，其實過去台南推動民間參與公共建設有很好的績效，包括奇美博物館、海安路地下停車場ＲＯＴ案等，都是公私協力投資方式創造雙贏的成功案例。

「不應將促參污名化！」陳美伶表示，應相信民間創造力、活力與能力，多鼓勵民間投資政府公共建設，「促參法四十六條好好用可以有很大效益」。她說，民進黨上次執政時的做法，對促參績效好的機關發放獎勵金，未來也可以參考。

「加速投資台灣專案會議」將於下週召開第一次會議，國發會將報告台灣整體投資情況，陳美伶強調，會務實面對並真實呈現國內投資面貌，不會美化數字，國發會並將於一、二次會議後，訂出未來投資成長目標。