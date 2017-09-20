拖式飛彈實射 3枚近距離落海

2017-09-20

〔記者涂鉅旻、蔡宗憲／綜合報導〕國軍昨在屏東九鵬基地展開「神鷹」、「天馬」與「雷霆」實彈操演，原本預計射擊包括拖式二Ａ飛彈一六四枚、雷霆兩千火箭彈二九七枚、地獄火飛彈五十六枚、刺針飛彈八枚，因天雨影響而提早結束操演，而操演期間發射的十二枚拖式飛彈，竟有三枚發射後隨即落海，軍方解釋，這三枚飛彈在二○一四年就達壽限，但安全無虞。

軍方稱是屆壽彈「難免有狀況」

由於國軍部分「拖式二Ａ」飛彈較為老舊，美國已在二○一五年宣布售我七百餘枚「拖式二Ｂ」飛彈，鞏固我國反裝甲戰力，而軍方對於達壽限的飛彈，都會藉由演訓定期消耗「存貨」。

軍方指出，原規劃昨日發射一百六十四枚「拖式二Ａ」飛彈，在大雨前發射十二枚，成功發射的八枚中，有七枚命中目標、一枚未命中。另四枚遭遇狀況，其中三枚落海。演訓也因天候因素喊「卡」；其他彈種將待今、明兩天進行射擊。

對於外界質疑命中率太低，軍方稱，這次演習用的拖式飛彈都是二○一四年到期的「屆壽彈」，難免有些許狀況，但無安全疑慮；命中率計算方式不計入「屆壽彈」，以計算成功發射至海上的八枚飛彈為準，八枚有七枚命中，命中率八十七．五％，「這命中率算是近年最佳！」

拖式飛彈和標槍飛彈是國軍主力反裝甲飛彈，除可攻擊裝甲載具，亦可針對敵軍泛水載具、登陸船團施以打擊，國軍在一九七七年向美國購得該飛彈後，多用悍馬車、裝甲車做為發射平台。最大射程約三．七公里，射速約每秒二百七十八公尺。

過去軍方演習時，拖式飛彈曾有多次「出包」紀錄。國軍二○○六年「漢光廿號」演習時，有兩枚拖式飛彈攻擊假想兩棲登陸船團，卻分別落在觀禮台前一百公尺、一百五十公尺海域；國軍二○一○年進行「天馬九十九—二號」操演時，也有兩枚拖式飛彈疑受強風影響，一枚提早落地、另一枚則飛越靶區，在後山爆炸；而國軍二○一四年進行「漢光卅號」聯勇操演時，亦有一枚拖式飛彈疑似導線斷裂，略微偏離靶區。