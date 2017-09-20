焦點評論》特定學者 假發聲真附和

2017-09-20

記者蘇永耀／特稿

美中二軌對話談南海，台灣學者淪為中國代表團成員，表面是學術自由，但放在敏感的南海議題，就是給予中國製造「兩岸共同維護南海祖產」的國際印象，尤其這還是演給老美看的，既強化聲索南海主權，又不忘製造兩岸一中假象，對此，政府不該沉默以對。

中國近年積極推動智庫外交，中國南海研究院就是主力。該院官網記錄著，為中國政府首批「二○一一計畫國家協同創新中心核心成員單位」，名稱很長，說穿了，就是中國官方成立的重點單位。其宗旨也明擺著包括「為更好應對日益複雜的南海局勢、為國家總體外交服務、為建設海洋強國戰略服務」。

為擴大影響，中國南海研究院二○一五年資助的「中美研究中心」（ＩＣＡＳ）在美國華盛頓成立，成為中國「首家走向海外的智庫」，隔年與東南亞國家多個智庫成立「中國—東南亞南海研究中心」。由此看出該智庫以南海議題為中心，把觸角伸展到美國、東協等國家，背後主導者為中國國務院、外交部等。

這種徹頭徹尾外圍組織，披上了學術的假外衣，也利用民主國家對學術機構的尊重，鬆弛戒心，不僅有利促銷中國主張，也藉機拉攏並招攬相關國家的學術人員。

以南海議題為例，牽涉的國家廣泛，但美國與中國舉行的二軌對話，卻獨納入台灣特定學者，這些學者辯稱是來自美國的邀請，彷彿與中國無關。但據了解，美方原擬邀請多位台灣學者，但經與中方商議，最後只剩下這兩位曾擔任中國南海研究院特聘研究員的台灣學者，顯見這名單若無北京的首肯，美國能單方邀請嗎？

對政府來說，台灣特定學者在美國及中國「共議」下與會，恐不能以個案視之。台灣長年要求國際參與的呼聲，若演變成美中兩國決定的模式，甚至找親中學者「納入」做為中國代表團成員，這樣的假發聲真附和，勢必成為台灣的國際新挑戰。