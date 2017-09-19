日本自民黨青年局長鈴木馨祐：北韓「搗彈」 深化日台關係很重要

2017-09-19

〔駐日特派員張茂森／東京十八日報導〕日本執政黨自民黨青年局長鈴木馨祐今天在日本媒體的專訪中指出，在北韓情勢緊迫時，「日本加強對台關係至為重要」，他強調，日台在經濟領域上的見解或許不同，但在外交、安保的領域上，「台灣是日本重要的戰略夥伴是不可動搖的」。

由於日台沒有邦交，自民黨政府或黨國際局無法和台灣建立正式溝通管道，只有黨的青年局是唯一代表黨和台灣之間的正式橋樑，鈴木馨祐在日本「產經新聞」專訪的發言，等於是自民黨的「官方見解」。

他指出，在北韓不斷發射導彈及中國開發可以直搗北美全域的「東風41」，「美國一強的時代已逐漸結束」，今後決定美中霸權的關鍵是潛艇戰，中國的潛艦在太平洋中難以捕捉，為了要監控中國潛艦動向，台灣是中國海洋進出的「出口」，對日美而言，台灣的重要性不言可喻，要圍堵中國，「日本加強和台灣、菲律賓等周邊海域國家的合作是不可或缺的」。

圍堵中國 必須加強和台灣合作

鈴木馨祐指出，很遺憾的是「台灣對中國的脆弱遠超過日本的想像」，中國一再地打壓台灣，如國際民航組織（ＩＣＡＯ）、世界衛生組織（ＷＨＯ）等的出席都遭中國封殺，美國川普總統對這個地域是否提供軍事安全保證也沒有肯定的答案，而加深了台灣的危機感，因此，確實向美國轉達台灣的不安，同時聯合東協各國對抗中國的海洋進出，是日本必須要扮演的重要角色。

鈴木也說，他曾向蔡總統提過「安倍晉三政權是歷代日本政權中和台灣距離最近的政權」，在釣魚台周邊的漁權協定或其他農產品輸出的經濟議題上，日台雙方的見解或許不同，但在外交、安保的領域上，「台灣是日本重要的戰略夥伴是不可動搖的」。鈴木確信，只有深化日台關係，才能對亞太和平和安定做出貢獻。