彗星一號操演 傳將實射 「戰術制壓」飛彈

2017-09-19

〔記者羅添斌／台北報導〕資深政府官員昨天透露，國防部已經委託中科院進行一項代號為「彗星一號」的操演，將在九鵬基地進行性質特殊的飛彈實彈操演，由於時機及性質敏感，相關內容不便作進一步評論。

官員說，在軍方過去諸多飛彈的實彈演練上，都不曾出現過「彗星」操演的代號，因此，外界無從得知其性質與內容，但軍方今年確實有「彗星一號」操演的計畫，而且既然有一號，以後就會有二號、三號，代表已經被列入年度實彈操演的課目之一。

相關人士說，「彗星一號」操演極有可能與軍中並未公開的「戰術性岸置火力制壓飛彈」有關。

前總統陳水扁執政期間，國軍在漢光二十三號演習的電腦兵棋推演中，就曾進行「戰術性岸置火力制壓飛彈」課目的兵棋推演，當時還曾引發各界關注，國防部在二○○七年四月回應這個問題時曾說，在防衛的守勢作戰中，運用「戰術性岸置火力制壓飛彈（ＴＳＭＦＳ）」是以被動方式實施火力制壓，以確保我方制空的有利態勢。

相關人士說，「戰術性岸置火力制壓飛彈」的名詞是在陳水扁執政時代創造出來的，指的就是我國已經擁有，但未曾公開的雄二Ｅ巡弋飛彈，以及具有中程射程實力的地對地彈道飛彈。

至於彗星一號操演是否就是進行「戰術性岸置火力制壓飛彈」，以及究竟是哪一種飛彈的實彈射擊操演，這位人士則不願作進一步說明。