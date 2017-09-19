長程預警雷達險開天窗》花大錢維修 還要看美國臉色

2017-09-19

記者羅添斌／特稿

我國設置在北部高山上的長程預警雷達，能夠有效偵測及掌握敵方彈道飛彈動態，但這個以四百億台幣打造、加上後續五年的後續維持案又要一百一十億台幣的重要設施，台灣竟僅能做基本維修，重要的廠級維修能量，美國至今不願意釋出給台灣，這對擔負東亞戰略前緣預警地位的台灣而言，明顯地極不公平。

長程預警雷達是美國國家飛彈防禦系統中的重要項目，目前在美國境內共設立三套，歐洲地區有兩套（由美軍部隊直接操作），在東亞地區僅在台灣設立一座（由我國軍方操作，但重要維修任務仍由美方執行），美國也宣布出售一套給位在中東的卡達，金額為十一億美元。

美國及歐洲國家設置的長程預警雷達系統是以反飛彈功能為主，我國因應台海防衛作戰需要，在對美採購時還要求修改設計，讓台灣的長程預警雷達還可有效偵測到二百公里範圍內活動的巡弋飛彈及敵方戰機，等於是全新、專為台灣打造的系統設計，美方要求我國出資參與研發設計，因此讓原案金額為三百億台幣的採購案，經費硬是往上調增至令人咋舌的四百億台幣。

長程預警雷達啟用並正式擔負戰備之後，必然有常態的基本檢修及較為高層級的廠級維修，才能讓這套系統維持正常運作，然而近年來軍方高層不斷抱怨，美方只願將基本維修能量交給台灣，涉及系統核心及關鍵技術的廠級維修能量，仍不願放手給台灣執行，其影響所及，不僅是台灣還須付出一百一十億台幣（為期五年）天價，委託美方負責廠級維修作業，一旦長程預警雷達系統出現突發性或系統性問題時，台灣還得看美方臉色，這才是最令國人難以接受的關鍵。

對台不公平 國人難接受

美國政府在六月底宣布新一波的對台軍售案，其中，第二階段的長程預警雷達後續維持案也獲列入，依據美國國防安全合作署（ＤＳＣＡ）公布的資料，這個案子的金額高達四億美元（約一百二十億台幣），台美雙方目前正就此案進行協商，軍方希望爭取美方釋出核心維修能量給台灣，擺脫長期受制於人的窘境。