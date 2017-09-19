回顧總統直選 李將受邀演講

2017-09-19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣研究基金會本週六、週日將舉行「總統直選與民主台灣」學術研討會，前總統李登輝等人受邀專題演講，歷任行政院長唐飛、張俊雄、江宜樺、張善政、台北市長柯文哲等人將參與會談。前監委黃煌雄昨日表示，「這場是最狂的研討會」，由參與歷史的當事人現身說法。

黃煌雄指出，研討會籌備一年多，不分藍、綠色彩，特邀經歷過總統直選的當事人，及重量級政壇人士與會，分享有別於學院派的觀點，回顧及反思總統直選對台灣的影響。

「總統直選制度不是從天下掉下來！」黃煌雄強調，當年民進黨成立憲政研究小組，提出「民主大憲章實錄」，主張總統由全國人民選舉產生，這在當年是非常重大的突破。

黃提及，該主張影響了當時的李登輝總統召開國是會議，會議形成共識、國民大會修憲後，在一九九六年才正式舉行第一次正、副總統直選。

黃煌雄表示，他親自邀請李登輝出席演講，李已承諾出席，也南下見過陳水扁兩次，扁皆答應參加，限於保外就醫因素，當天會如何呈現講稿內容，「目前尚在思考」。

黃說，他也有邀請前總統馬英九與會，馬對研討會持正面態度，但是否出席仍保留，前總統府秘書長曾永權會參加，藍、綠總統大選操盤手邱義仁及詹春柏，都會現身分享經驗。