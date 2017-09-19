陳明文攬肩 張花冠擬提告

2017-09-19

陳妻︰張若不舒服 願代道歉

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣綠營「兩個太陽」之爭似乎愈來愈激烈，甚至可能對簿公堂。嘉義縣長張花冠昨天指日前民雄大士爺文化祭時，立委陳明文對她強攬肩膀，讓她感到不舒服，考慮提出告訴；對此，陳明文昨在台北開會未回應，由服務處代發陳妻廖素惠道歉聲明。

張花冠說，本月十三日晚間，她出席大士爺火化升天儀式，陳明文兩度強攬她的肩膀，舉動唐突，對她一個單身婦女而言顯得很不尊重，「陳明文敢對小英、陳菊這樣嗎？」她上週五曾打電話給嘉義地檢署檢察長郭珍妮，準備到地檢署做筆錄提告，但因郭休假而暫緩，不排除對陳明文提出告訴。

廖素惠聲明表示，一件稀鬆平常的事情，經過了這麼多天卻出現大轉折，雖然她不知道張花冠這幾天心路歷程轉換的關鍵是什麼，但如果陳的搭肩行為造成張的不舒服，「身為阿文牽手的我願意代替阿文向張縣長表示抱歉。」

陳、張曾是緊密結合的政治夥伴，去年初總統、立委選舉結果揭曉時，張花冠還帶著綠營民代到競選總部拱陳明文問鼎立法院長寶座；後來張推薦縣府農業處長林良懋入閣擔任農委會副主委，結果最後卻是陳力推的縣府社會局長翁章梁雀屏中選。

地方人士說，陳明文與張花冠漸行漸遠，對許多事情看法南轅北轍，如張欲促成嘉義縣市合併，但陳表反對；而陳極力幫翁章梁返鄉參選下屆縣長鋪陳，張則極力阻撓，張甚至在民進黨中常會槓上陳，抨擊其身為選舉對策委員會召集人卻不知迴避，搞到陳大動作請辭選對會召集人，雖然被總統兼黨主席蔡英文慰留，但陳、張已形同水火，這次又為攬肩事件槓上，也就沒有什麼好奇怪了。