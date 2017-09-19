柯文哲︰我還曾幫鄭站台

2017-09-19

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲不停砲打蔡政府，三十多位民進黨立委連署提案，要求黨中央自提台北市長候選人，連署發起人、民進黨立委鄭寶清昨談到，自連署後柯就未再對中央放砲，然而柯昨早回應「大家不要互相講狠話，沒有用！」更指鄭當年選桃園縣長時，自己曾前往站台。媒體問是否認為鄭恩將仇報？柯回「政治上不就這個樣子？」

台北市議會昨開議，柯文哲今天下午將到議會進行市政報告，面對藍綠議員磨刀霍霍，柯文哲回說「Powerpoint要做，準備就這樣。」綠營議員日前不滿柯對盟友放砲，要求不該繼續對中央噴口水；柯回，「如果亂罵人或說謊就不對，但我常常都舉手發言而已。」綠營指出，柯文哲明明都有私下管道溝通，但還是愛在電視放話，柯僅淡淡回「有管道就好」。

被恩將仇報？ 「政治不就這樣」

開議之後，民進黨希望柯文哲對國安會一事講清楚，柯文哲說這是國家機密，不管是雙城論壇跟世大運都平安度過，市府也默默把該努力的部分做完，但面對兩岸議題就覺得「毛毛」的，尤其自己屬於無黨籍，到底會不會跟中央同調？「有時候夾在中間就很為難。」

媒體詢問柯文哲，目前他的民調超越行政院長賴清德，是否認為已經超越「賴神」？柯文哲笑回「我要變鬼了嗎？」直說民調看一看就好，如果每天在意就不用活了。

柯文哲說，本來政治就是多元性，「吵吵鬧鬧這也是常態，每個人都可以發表自己的意見。」是否會覺得有壓力？柯說，「人呼吸都會有壓力，每天還是要過日子。」