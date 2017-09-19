鄭寶清︰柯比敵人更可怕

2017-09-19

〔記者楊淳卉／台北報導〕因不滿台北市長柯文哲頻頻砲打蔡政府，三十多位民進黨立委連署提案要求黨中央自提台北市長候選人，提案將送民進黨全國代表大會討論。連署發起人鄭寶清昨接受電台專訪表示，柯文哲口口聲聲說是民進黨的盟友，但「他比敵人更可怕！」「柯自稱是墨綠，但他現在看起來有點淺紅」，常常站在中國那邊講話。

自稱墨綠 但看起來有點淺紅

鄭寶清指出，立院上會期第三次臨時會表決前瞻預算案時，柯文哲罵民進黨「只要錢不要建設」，這是背離事實的批判，對民進黨傷害很大；許多民進黨立委相當氣憤，並推他做發起人，很快就完成連署，提案會送到廿四日全代會討論，只要全代會通過，中央黨部就要執行。

鄭寶清強調「這是玩真的！」提案要求黨中央在台北市自提候選人，是希望讓政治人物有歷練機會，也和市民溝通民進黨的主張，「民進黨自提候選人，代表我們是負責任的政黨」。

他也說，民進黨人才濟濟，民進黨立委姚文智也是很優秀的人才，也可從外部徵才，「我們的盟友，是否與我們理念一致比較重要。」

鄭寶清表示，應該考慮民進黨是否要對社會說清楚政策和主張，而不是把首都讓給天天攻擊民進黨、顏色變來變去的人；民進黨過去支持柯文哲，柯卻不停回頭修理民進黨，比國民黨還嚴重，他認為，自連署消息曝光後，柯對民進黨的批評也變少。

柯曾幫站台 「選舉正常活動」

至於柯文哲昨說，過去鄭寶清選桃園縣長時，他還「硬著頭皮去站台」一事，鄭寶清聲明回應，政治人物選舉造勢相互站台是正常活動，不願陷入政治口水戰。