洩密案以「院際調解權」脫罪 北檢提上訴︰ 馬曾說「總統不適合調解院際糾紛」

2017-09-19

北檢亮昔日總統府新聞稿

〔記者謝君臨、錢利忠、林良昇／台北報導〕前總統馬英九涉嫌洩密案，台北地方法院上月以總統有「院際調解權」為由判馬無罪，台北地檢署昨為此大動作召開上訴記者會，發言人周士榆直接拿出八年前的總統府新聞稿「打臉」馬英九，指馬自己也說過總統不適合調解院際糾紛，我國憲政慣例是聲請大法官釋憲解決，如今馬援引「院際調解權」為己開脫，根本是「昨是今非」。

對此，馬英九辦公室發言人徐巧芯表示遺憾，指總統基於總統的權力與責任，與行政院長及幕僚討論憲政風暴的危機處理，竟然被起訴洩密，令人不可置信，呼籲北檢能夠依照證據辦案，切勿為了定人入罪而羅織罪名，傷害人民對於司法公正的期待。

北檢起訴認定，馬英九於一○二年八月卅一日，涉嫌洩漏「一○○年度特他字第六十一號」的案件偵查秘密給前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強；同年九月四日，又涉教唆前檢察總長黃世銘再向江洩密。但台北地院審理後，雖認為馬的行為構成洩密，卻以總統有「院際調解權」得以阻卻不法等理由，判馬無罪，引發輿論譁然。

周士榆昨拿出八年前的總統府新聞稿，證明馬在九十八年五月邀約五院正、副院長座談時，曾在會中表示，總統雖有調解院際紛爭權限，但憲法學界長期以來皆認為總統並不適合扮演此一角色，過去數十年來，我國所建立的憲政慣例皆是聲請大法官釋憲，由大法官釐清院際間的職權紛爭；周強調，馬的說詞更加凸顯北院無罪判決不當援引「院際調解權」。

北院不當引用「院際調解權」

周士榆表示，憲法第四十四條「院際調解權」屬總統協調院際爭執的「虛權」，不具強制力與拘束力，何況立法院長王金平與國會在野黨黨鞭柯建銘均為「個人」，案發時並無院際糾紛，北院引用「院際調解權」做為判決依據，已將院際爭執與機關內個人究責混為一談。

周強調，北院判決踰越制憲者文義，誤將憲法「院際調解權」解讀為「人際調解權」，且認為院際爭執包含「潛在、可能發生之爭議」，不僅未在判決理由中解釋原因，且以此替代修憲程序，創設總統在憲法上原無之權力，使總統得以合法化洩密行為，並讓總統權力無限上綱，取得介入刑事個案偵查及侵害人民基本權的「實權」，恐造成權力分立、司法獨立及人權保障等憲政價值門戶破裂洞開，並導致「行政權藉由操縱檢察權影響審判權」之危險。

馬辦︰北檢勿為定罪 羅織罪名

周也提到，黃世銘在高等法院審洩密案時，就曾以「院際調解權」為自己答辯，但合議庭並不採信；另北院無罪判決認為黃是自行選擇向江宜樺洩密，此部分也與高院見解不符，北院認事用法顯有違誤。