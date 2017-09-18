人體排字 聲援李明哲

2017-09-18

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣非政府組織工作者李明哲被中國指控「顛覆國家政權」，目前仍被關押在中國，李明哲救援大隊昨天於中央藝文公園發起人體排字活動，吸引超過三百位民眾自發性出席，民眾並在完成排字後高喊「自由無罪！民主無罪！」象徵向中國嗆聲。

負責規劃活動的司改會申訴中心主任蕭逸民表示，李明哲遭中國公審後，排字活動報名人數「很快就爆滿」，顯示民眾對中國的不滿。蕭強調，「追求自由民主無罪」，李明哲沒有任何具體要顛覆國家政權的行動，呼籲中國立即放人。

由李明哲救援大隊發起的「CHINA! FREE LI 聲援李明哲人體排字行動」，在民進黨中央黨部前的中央藝文公園舉行。現場民眾分別以紅、白兩色衣服，在草地上排出「CHINA! FREE LI」的字樣，效果十分吸睛。活動也邀請社民黨苗博雅等人出席。主辦單位表示，人體排字行動吸引超過三五○位民眾出席。

蕭逸民指出，李明哲是單純言論犯，沒有任何要顛覆國家政權的具體行動，且李的言論內容也符合中國憲法規範，中國不該把他當成犯罪者。

蕭說，一般來說，中國法庭在言詞辯論後五到十五天內就會宣判，可能近期就會宣布審判結果；他強調，若有第二次庭期，民團一樣會提出申請旁聽，只要中國許可，「我們一定會過去把李明哲接回來」。