台灣要入聯 千人紐約大遊行

2017-09-18

〔記者陳鈺馥／綜合報導〕聯合國大會總辯論前夕，台灣加入聯合國大遊行昨日在紐約曼哈頓登場，近千名民眾沿途高喊「UN for Taiwan、Keep Taiwan Free」，遊行隊伍自中國駐紐約領事館前集結，一路行經時代廣場至聯合國總部大樓，表達台灣要加入聯合國的意願。

聯合國大會總辯論將於十九日展開，這場由美國紐約地區的台僑與台灣聯合國協進會共同舉辦的遊行率先熱鬧登場；台灣入聯宣達團發言人曾琮愷表示，有不少海內外年輕人熱情響應今年活動，時代力量立委徐永明、民進黨立委張宏陸、余宛如三人也專程赴美，加入遊行行列。

徐永明指出，要藉由遊行向國際訴求「Keep Taiwan Free」，來抗拒中國惡劣的打壓；余宛如也說，她與來自世界各地的友人站出來，「要讓台灣加入聯合國的聲音被聽見」。

前國防部長、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲呼籲，今年聯合國大會總辯論即將登場，蔡英文總統應召開國際記者會，向國際社會說明台灣政府的入聯決心。

蔡表示，入聯大遊行刻意安排在中國駐紐約領事館前集結出發，就是要向中國表達抗議，台灣不是中國的一部分，中共必須立即無條件釋放台灣人李明哲。他也說，宣達團已寄出兩封入聯公開信予聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、所有聯合國會員國代表，信中強調中華人民共和國從未統治過台灣，台灣有權利及義務參與聯合國，不能被排除在外。