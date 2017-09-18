李應元赴華府 可望會見美環保署長

2017-09-18

〔記者楊綿傑、鍾麗華、彭琬馨／綜合報導〕在聯合國大會開議期間，環保署長李應元於紐約發表「聯合國永續發展目標自願性國家檢視報告」後，在美東時間十六日結束紐約行程前往華府，並可望與美國環保署署長普魯特（Scott Pruitt）會面，討論台美環保合作協定續簽事宜。

不過，環保署官員對此相當低調，僅表示事涉敏感，若見面或有相關協議，會再對外說明；官員也說，台美本來就有合作，二○一四年也曾於美國前環保署長麥卡錫訪台時，簽署啟動國際環境夥伴計畫（IEP），對於暖化、環教等共通性環境事務都有合作。

知情人士則透露，此次在華府拜會的美國環保署官員層級與李應元是「對等」的。

李應元曾任駐美副代表，造訪華府將會與政界老朋友聚聚。他在美國接受媒體訪問時表示，基於台美互信、零意外原則，美方對其來訪，態度應該是樂觀其成，畢竟台美之間有互信基礎，在環保事務上也有緊密合作。

對於台美官員互訪與會面，總統府發言人黃重諺昨表示，美國政府近來對台灣採取比以往更友善、更開放態度，「來台的各界重要人士絡繹於途，我們預見會有更多美方人士來台交流，參加重要活動」。

美國國務院亞太副助卿史東曾於六月上旬訪問台灣，出席傅爾布萊特台美教育交流六十週年晚宴等活動，並與台灣官員互動交流，她是首位以現職身分訪台的副助卿；而衛生部全球事務首席副助理部長Holly Wong去年十月也曾來台參加全球健康論壇。

美國會推「台灣旅行法」解除高層互訪限制

事實上，美國國會正在推動「台灣旅行法」，以解除美台高層互訪的限制，美國在台協會（AIT）主席莫健七月曾在一場研討會透露，「未來幾個月，你們會見到非常資深的官員訪台」。

黃重諺表示，感謝美國國會有很多友人，非常重視台美間更加密切的交往，對於他們推動「台灣旅行法」案，我方表達感謝；我方也會就台美交流議題，和美國行政部門保持密切溝通，確保台美交流符合兩國利益。

黃重諺說，李應元近期赴美，是受邀和美國環保官員交流，也在紐約針對聯合國二○三○永續發展目標發表台灣的國家自我檢視報告。台灣雖然不是聯合國的會員，但會做為國際社會負責任的一員，做出我們的貢獻。