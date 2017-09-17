星期專論》不欠人情，也不依賴中國

2017-09-17

◎王景弘

行政院長易人，林全辭職，賴清德接棒，內閣成員些微調整，蔡英文政府開始進入以內部改革與建設優先，興利除弊，發展經濟與改善民生的執行階段，對外則遠離依賴中國的錯誤與失敗政策。

林全在大選時協調智庫、學者、業者，為蔡英文研擬財經、社會政策；蔡英文當選，用林全的長處，由他出任行政院長，將競選承諾化為具體政策，合乎常理。

綠營憤老 不滿林全

但林全畢竟是學者出身，欠缺在民間往來互動的身段，雖早受陳水扁重用，但不是民進黨員，讓他幹行政院長，「根正苗綠」的憤老實在吞不下去，常以「財經幫」批判他。

在完成政策改革設計後，他已竭盡長才，欣然退職，由善於處人和堅持效率的賴清德挑起執行的擔子，也許有人會認為何必多轉一個彎，但面臨重大改革與轉型的工程，這樣安排有它的優點。

賴清德是草根出身的政治人物，學醫是專業，歷練卻是政治，有立法委員的「民代」經歷，市長的地方行政經驗，對黨內前輩與政客謙虛有禮的功夫，和帶動文官上緊螺絲執行政策的長處，他與長於政策設計的林全不同類型。

除配合任務的必要佈局，這次人事更迭也凸顯內政優先的思考：外交、國防、陸委會首長未異動。台灣長期受國民黨專政，國安、情治文化更特殊，非國民黨籍者在國安系統缺少歷練升遷的機會，有經驗、能力和夠資歷者少見，借重對國家忠誠的國民黨籍者仍屬必要。

健全內政 照顧民生

而且，涉外工作不是單方面可以推展，大情勢不改變，或有敵意的一方態度不變，涉外工作不可能有大突破，維持和平穩定現狀，使台灣對外經貿交流順暢是基本要務。國防自主性較大，但增強國防是需要長期努力的工程，並非不斷換人、短線操作可見功效。

就大策略而言，這樣的佈局就是要建構健全內政、照顧民生，不以依賴中國為核心的發展模式。中國既非法治，也非自由市場經濟，只知把經濟當政治手段，它有併吞台灣的敵意，依賴中國的策略形同選擇自殺。現在中國代工、加工出口導向的發展模式已遇到瓶頸，投資環境惡化，管控增加、風險增高，中資、外資都在逃，依賴中國發展的策略不攻自破。

除弊興利 賴揆任務

賴清德出掌行政院，算是台灣政壇新世代崛起。蔡英文總統的改革，興利除弊合乎人民期待，但需要能破除情面，有決心、有魄力的人來執行。除弊容易見效，顧立雄清理黨產就是明顯例子；興利則常需要時間，需要務實、恆心與毅力，這是賴清德要面對的考驗。

做為政府行政首長，賴清德在國家政治發展上應開創新氣象，去除黨國體制積留的惡習。就如李登輝前總統所說的，台灣政治之腐敗，就是「勾結來，勾結去」，拉幫結黨，靠關係照顧彼此的利益。

台灣地方小，親戚、朋友、同鄉、同學，甚至「同宗」都能扯上關係。出身地方政治的人物，得力各方抬轎，關係複雜，有人請託勢必難免。賴清德說自己深受母親影響，以「不欠人情」為座右銘，在官大權大之後，對於走後門的問題，禮貌可以周到，但態度必須堅定，千萬以法律與道德為重。

黨國體制文官習於「忠黨愛國」，難以適應政黨輪替，想方設法抵制改革者不少，賴清德應推動文官中立，培養敬業的優秀人才。蔡英文重用許多「無黨籍」文官出任政務官，對新一代文官應是重要啟示。

在民主體制下，個人及團體都有表達意見的自由與權利，但其方式應合乎法律秩序、和平理性。經濟生活的改善對人民很重要，正常的法律與秩序對人民生活也很重要；新閣能嚴正執法，重建民主的法律與秩序，也會讓人民有感。

誰選總統 聽之無益

因為賴清德的成長與性格，一般相信他比較貼近人民，會樂意聽人民的聲音，但如果他要做一個成功的行政院長，他應該聽的是人民對政策的聲音，而不要浪費時間去聽關於自己未來的閒話。

台灣輿論閒雜淺薄，每天在談「誰選總統」，論人事，鬼話連篇，聽之無益。「一隻鳥在手，勝於兩隻鳥在林」，行政院長已是奉獻台灣的罕有機遇，不負人民期望才是真正應該努力的目標。

（作者王景弘，資深新聞工作者）