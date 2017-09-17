黨公職未履募款責任 國民黨擬停權

2017-09-17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常委選舉十三日登記截止，三十二位現任選任中常委有二十三人競選連任，但絕大多數的現任黨、公職人員，卻是在中央選舉監察委員會議爭議聲中取得候選人資格，原因與募款責任額有關。

據指出，黨中央為此將研擬新版黨公職募款辦法，明定罰則，未來凡是未依規定繳出募款責任額度，都將予以停權的黨紀處分，喪失參選黨職或被提名參選公職資格，辦法草案將在十月新的中常會產生後送請通過。

據了解，由許水德、江丙坤等多位藍營大老組成的中央選監委員會，十四日開會審議中常委候選人資格時，有選監委員當場提出疑問，四十九位登記者中，如果是「黨公職人員一○六年度募款責任額」規範對象，又未履行義務，是否應該被取消候選資格？

據指出，黨務主管解釋，由於辦法原訂停止黨權的罰則，在草案去年送到中常會時被刪除，導致規定形同具文，但江丙坤仍具體建議黨中央應該研擬新的黨公職人員募款辦法，要有明確罰則，甚至還要求黨務部門應該對外適度揭露此事。

中央選監委員會議最後全數通過四十九人的候選資格，但也做成決議，建請黨中央訂定有罰則的新版黨公職人員募款責任額辦法。

據透露，原本應籌總計二．六億元的一○六年度黨公職人員募款責任額，實際進帳只有二千三百萬元，達成率不到九％，黨職部分只有前主席洪秀柱達成一千萬元的募款責任額度，洪的四位副主席原應共同分攤一千萬元額度，入帳情形只能以「微不足道」形容，至於每人一百萬元責任額的中常委，只有兩人依規定繳交。在黨籍公職人員方面，直轄市長、縣市長的募款責任額分別為二百萬元、一百萬元，但六位藍營地方首長中只有苗栗縣長徐耀昌依規定繳交募款而且超額，其他人全部掛零。