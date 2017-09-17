賴揆「回娘家」 力推綠能科技

2017-09-17

〔記者洪瑞琴、邱灝唐／台南報導〕行政院長賴清德昨天出席「二○一七前瞻綠色生活提升競爭力」高峰論壇，強調總統蔡英文託付的「非核家園」及「綠色矽島」二大目標，政府具體作法包含建置再生能源，如台南市的綠色能源、風力發電等，希望在二○二五年能佔台灣整體發電量的廿％，逐步邁向非核家園目標。

從台南市長入閣的賴清德，昨日首度以閣揆身分「回娘家」台南市參加活動，不時顯露笑容。會前面對媒體詢問，軍公教加薪三％政策，外界質疑「中央請客、地方買單」讓縣市喊窮問題，賴揆回應，主計總處計算過，如果歲入、歲出沒有差短，就必須由自己負擔；但若財政比較不好的，中央將會全額負擔加薪費用，不至於讓財政困難的城市雪上加霜，反而可獲中央多一筆挹注，讓公務人員增加士氣，也讓縣市經濟可以發展。

賴清德在論壇致詞時提到，在台南市長任內推動文化首都、打造低碳城市的生活願景，就好像讓人們「穿著文化的錦衣 」，家家戶戶都裝上太陽能發電，「頭上都戴著皇冠閃閃發光」，讓台南市民感到光榮，也讓台灣人產生認同感並團結前進。

賴清德強調，蔡英文總統「五大產業創新計畫」中的「綠能科學城」設在台南市，對該市的生活品質提升、產業升級，甚至創造更多就業機會，都有莫大助益，希望在蔡總統領導及各界支持下，能夠提升競爭力，努力達成「非核家園」及「綠色矽島」的願景及目標。

隨後，賴清德前往台南市首廟天壇（天公廟）參拜。他表示，此行主要是祈求玉皇大帝保佑台灣國泰民安、風調雨順，每一個縣市都能平平安安，政務也能順利推動，讓人民安居樂業。