美自由之家提醒 親中媒體威脅我民主

2017-09-17

〔記者陳鈺馥／綜合報導〕台灣加入聯合國宣達團一行人昨日拜會美國自由之家紐約辦事處，紐辦主任阿爾奇．普丁頓（Arch Puddington）向宣達團表示，台灣雖是自由民主國家，但民主面臨來自中資或親中媒體的威脅，應有所因應及準備。

「要避免媒體經營權落入中資或親中人士」

台灣入聯宣達團發言人曾琮愷指出，自由之家從一九七二年起，陸續公布世界各國自由度年度報告，台灣從威權轉型成民主國家，三十年來的成長進步深受自由之家肯定，自由之家也將台灣視為主權獨立國家評比，此舉引發中國政府相當大的不滿，甚至要求聯合國把自由之家辦公室趕出聯合國總部大樓。

曾琮愷指出，面對中國的威脅及打壓行徑，阿爾奇．普丁頓向宣達團提及，台灣雖然是自由民主國家，但台灣的部分媒體已被中國或親中國的人士所持有，這是台灣要面對的威脅民主之新型態。

阿爾奇．普丁頓提醒，台灣面對來自中國的威脅，要避免媒體經營權落入中資或親中人士，更必須強化媒體自由及司法獨立，才能讓台灣的民主自由獲得保障。

他也談及，中國和俄羅斯是全球最強大的兩個獨裁國家，並不斷透過網路管制、媒體宣傳進一步掌控言論，甚至在全世界進行言論審查，自由度在世界各國排名都是倒數。

他指出，中國正透過全球孔子學院、一帶一路，擴展其在中亞、中東、東南亞的影響力，欲藉由國家戰略資本主義進行擴張，但多數民主國家尚未準備好面對此威脅，還誤以為中國只是在進行文化交流及經濟貿易。