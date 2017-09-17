朝鮮半島緊張 吳釗燮：台灣要做好準備

2017-09-17

〔記者彭琬馨／台北報導〕北韓不顧國際反對，進行核子試爆與長程飛彈射擊，總統府秘書長吳釗燮昨表示，朝鮮半島當前情勢呈現一觸即發的緊張局面，台灣必須做好準備、妥善因應，以確保台灣自身利益。

至於總統府表示將全力配合聯合國安理會決議，落實執行制裁北韓一事，吳釗燮受訪時表示，政府相關機關都在做細部討論，討論完後就會對外發布，對聯合國所有制裁項目都會進行檢討。

台灣安保協會昨舉辦「二○一七年亞太區域新的不確定時代與台灣國際」研討會，邀請總統府秘書長吳釗燮、前駐日代表許世楷、美國在台協會前處長司徒文等人出席發表演講。

前韓國國家外交學院院長、韓國外國語大學講座教授尹德敏在座談會上表示，唯有國際社會共同合作強化對北韓制裁，才能化解北韓核武危機，讓金正恩政權受到威脅；尹德敏說，應透過外交手段達到北韓去核化的目標，他個人非常樂見台灣政府加入制裁北韓的行列。

吳釗燮於開幕致詞時表示，亞太局勢的和平穩定不僅關係台灣人民安危、基本權益與福祉，也牽動亞洲整體繁榮與發展，每當區域局勢快速變遷，台灣因為戰略地位的特殊，往往首當其衝，受到影響。

吳釗燮說，朝鮮半島因為北韓飛彈測試或核子試爆，呈現一觸即發的緊張局勢，日本也調整安保防衛策略，川普政權下的亞太佈局變革及中國大陸對外軍事的力量、區域各國國防安保策略的調整都和台灣息息相關，任何外在安全環境的改變都會增加亞太區域的不穩定性；吳釗燮強調，台灣必須做好準備妥善因應，以確保國家自身的利益並回應台灣人民的期待。