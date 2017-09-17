AIT前處長司徒文：台灣人危機意識不夠

2017-09-17

〔記者彭琬馨／台北報導〕面對北韓飛彈危機以及川普政府政策的不確定性，美國在台協會前處長、台大國際學院客座教授司徒文昨表示，若在爆發武裝衝突時，台灣希望能爭取美國輿論的支持，台灣國家安全政策就須向美國展現自我防衛的決心；司徒文並強調，台灣應持續強化國防力量、在自我防衛上下點功夫，同時提高台灣人的危機意識。

司徒文昨出席台灣安保協會主辦的「二○一七年亞太區域新的不確定時代與台灣」國際研討會，以「川普政府的亞洲安全戰略—不連貫的政策與不確定的未來」為題發表演講。

東亞局勢不穩 我更顯關鍵

司徒文首先指出，美國總統川普個人特質的不確定性，以及對歷史資料、美國政策掌握程度不足的狀況，讓美國外交政策充滿矛盾與不確定性；加上美國政府許多高階官員職位仍找不到派任人選，政府內部也面臨分裂與內鬥窘境，更提高美國對外政策變動、不穩定性的程度。

司徒文認為，在川普主政下的美中、美台關係，並未有根本性的改變，但隨著北韓問題、南海問題的日趨惡化，美方將不滿於中國無法有效制裁北韓，使其放棄發展核武與導彈計畫，美中關係「可能會繼續探底」；司徒文強調，美中關係惡化對台灣而言「不見得是好事」，因中國可能藉由提升對台施壓力道，給美方壓力。

中國無法有效制裁北韓 美中關係探底不見得是好事

他指出，只要東亞局勢越不穩定，美國就更應看重台灣在地緣戰略上扮演的關鍵角色，在軍事、外交上「別無選擇必須同時提高對台支持」；他也呼籲，日本、南韓等國也應積極思考，若台灣喪失捍衛自己領土主權的能力，可能有損日韓的國家利益。

憂台欠缺強大後備軍力

司徒文指出，台灣最需要特別重視的還是加強國防安全，他引述美國重量級資深官員的看法指出，台灣欠缺強大且隨時能應戰的後備軍力，這點「令人憂心忡忡」；司徒文強調，若台灣希望美國在台海爆發武裝衝突時能給予支持，台灣需要向美國展現自我防衛的決心，包含台灣是否增加國防預算、檢討調整建立防衛能力與後備戰力的人力需求，以及透過更嚴格的法律規範與行政措施，杜絕中國的間諜活動與網路攻擊等，都是關鍵課題。

司徒文表示，身為非常關心台灣未來的堅定友人，他「非常擔心台灣的狀況」，主要就是因為台灣民眾「危機意識不夠強烈」，呼籲台灣應盡速強化自身國防實力，做為民主國家持續進步與繁榮的基礎。