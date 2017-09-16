APEC特使 宋楚瑜呼聲高

2017-09-16

〔記者李欣芳、彭琬馨、鄭鴻達／台北報導〕二○一七年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖峰會十一月將在越南舉行，親民黨主席宋楚瑜再度出任我領袖代表率團的呼聲高。宋楚瑜昨受訪時表示，特使任命是總統職權，必須尊重總統決定；媒體問及若再度被徵詢，是否有意願擔任？宋楚瑜說，過去若獲徵詢都很願意放下黨派色彩，共同為台灣努力。

對於蔡總統是否已決定今年續由宋楚瑜擔任APEC領袖代表，總統府發言人林鶴明說，相關活動目前正在規劃，一旦有確定的安排，就會向各界說明。