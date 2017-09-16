總統贈勳 林全：感謝家人包容

2017-09-16

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統昨頒授勳章給前行政院長林全、前政院副院長林錫耀及前政院秘書長陳美伶，表彰他們對國家社會的貢獻。林全致詞時感謝家人在他工作時間的包容諒解；林錫耀說，相信林前院長打下的基礎，未來執政這條路，順著做下去，應該很快就會開花結果。

林全、林錫耀、陳美伶三人分別接受蔡總統致贈「一等卿雲勳章」、「一等景星勳章」以及「二等景星勳章」。

林全受勳後表示，感謝行政院同仁、家人、朋友與師長，他好像從來沒有機會這樣公開謝謝這麼多人；蔡總統笑著回應「通常得獎的時候都會謝謝很多人」。