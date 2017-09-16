焦點評論》蔡英文不行？

2017-09-16

記者鄒景雯／特稿

這個年頭的台灣，實在很有趣，經常充斥著既平行、又矛盾的現象，並存於同個時空。例如，一方面對既有的政治人物沒信心，認為要出「奇兵」才能致勝；一方面每個在圈內的政治人物卻又躊躇滿志，不管圓的扁的，都想選總統。

這些登頂大位者中，有一位最有趣，他的家人前不久去尋訪一位不少政治人物都打過交道的「老師」，開門見山就詢問了二○一八與二○二○的抉擇問題。大家都知道這兩個時程，一個是地方諸侯的選舉、一個是總統大選。可想而知，這是一道要選一次好、還是選兩次好的申論題。這位「老師」果然是「巷子裡」的，讓這位家中長輩笑咪咪的離開。

有關二○二○的競爭，有人崇尚鐘擺理論，認為陳水扁八年做不好，因此換上馬英九，馬英九八年沒做好，於是輪到蔡英文，蔡英文才一年多民調就這樣，不必八年，四年就可以重新擺回國民黨；有人則說這次「太趕」，坦承若是下次曾經「想了三秒鐘」；更有人是悶不吭聲，準備藉二○一八輔選之由，就要開始全國走透透。這麼多人捨我其誰，一副「蔡英文不行」的樣態。

蔡英文到底行不行，這是鐵板摜烏龜，硬碰硬的事情，現在還不到見真章的時刻，但是以上這些人中，有人認為不行的理由是兩岸關係的處理，蔡英文搞不定老共，而自己是一個人去對付「阿共仔」，這就實在是脫離殘酷的真實世界太遠了。

其實，說真格的，論蔡英文當總統以來的表現，光是挺住排山倒海而來的「九二共識」壓力，就可以一功折換好幾個過。這些自認很行的人一定這樣想：也不過就是兩片嘴皮動一動，照著前八年的「鬼打牆」複誦一遍，有這麼難嗎？確實，這樣做，真的很容易。既然容易，那麼做了，又怎麼稱得上「行」呢？

自一九四九年因國共鬥爭帶來「兩岸」格局以來，這麼容易的事，如果能做，六十多年前早就可以做了，哪裡還能「剩」到今天給這些人來做？如果參不透國家領導者責任艱鉅的嚴肅性，這種人，根本沒有選總統的資格。一秒鐘，都別想。