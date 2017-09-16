賴揆緊盯進度 連聽七重大政策簡報

2017-09-16

續推新南向計畫 爭取重簽投保協定

〔記者李欣芳／台北報導〕新任行政院長賴清德上任後，緊盯落實蔡英文總統的政見以及重大政策的執行。據指出，賴揆昨召集相關部會官員，密集安排多達七項重大政策的簡報，包括國防產業、對外經貿、綠能發展、智慧機械產業、生技醫療產業、數位經濟發展、新農業，親自督導政策的執行進度，展現新閣揆的衝勁。

據悉，在對外經貿方面，主要是讓賴揆瞭解台灣目前與各國洽簽自由貿易協定及新南向政策的推動，我國正積極爭取越南、印尼、泰國、菲律賓與印度五個南向目標國更新投資保障協定。相關官員表示，究竟這些國家哪個能先爭取到重新簽投保協定，也要看談判進度，「談妥了就簽」。

賴內閣將持續推動新南向五大旗艦計畫，包括產業人才發展、醫衛合作與產業鏈發展、創新產業合作、區域農業發展、新南向論壇與青年交流平台，以使新南向政策更為聚焦。

知情官員說，賴揆原本安排八項重大政策的業務簡報，其中涉及發展物聯網的「亞洲．矽谷計畫」，國發會前天已在行政院院會提出報告，所以八項政策業務簡報改為七項，其中包括對外經貿與國防產業都屬國家機密，相關資料在簡報完後當場收回。賴清德從下午二時卅分開始聽簡報，緊盯執行進度，中間只休息三分多鐘上洗手間，到晚間六時才結束。

新農業部分，農委會向賴揆說明，明年會推動將稻穀保價收購直接給付政策與休耕結合在一起的「對地綠色環境給付政策」，耕作面積將達五十萬公頃，可增加農民收入；至於推動農業保險，也將由現行種植釋迦、梨、芒果等保險，明年將推廣新增香蕉等十多項保險，賴揆表明全力支持。