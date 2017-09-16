民進黨立委連署：北市長自提候選人

2017-09-16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨將於廿四日舉行全國黨代表大會，預計將通過明年縣市長、議員提名辦法。由於台北市長柯文哲頻頻砲打中央，激起民進黨不滿，民進黨立委鄭寶清昨表示，目前已經有三十多位立委連署提案，要求黨中央應該在台北市自提候選人，「不要我們票都給人家，還一直挨打！」

民進黨中執會十三日通過明年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案，針對非民進黨執政縣市，規定如有特殊選情考量，得經中執會決議後，另訂方案執行。這項提名條款被視為預留與柯文哲合作的空間。

跨派系30多人簽署提案

不過，民進黨內對與柯合作仍有不少雜音。柯文哲在世大運前，多次要求會見民進黨秘書長洪耀福，希望能幫忙宣傳世大運；在世大運結束後，柯文哲針對赴中國進行雙城論壇交流一事，埋怨國安會、陸委會放他一人「對付阿共仔」。由於柯動作頻頻，引發民進黨基層不滿，這幾天黨部接到不少支持者的抗議電話，希望民進黨「不要再禮讓柯文哲」。

鄭寶清昨受訪表示，民進黨要負起應有責任，自提候選人，一方面可以厚植民進黨實力，一方面讓民進黨的人才可以接受歷練，「民進黨人才濟濟，又不是沒有人」，黨應該為百姓提供更好的服務，至少要有更多談判空間，不能票給人家，卻一直在挨打！

鄭寶清說，這份三十多名立委連署的提案是在八月底完成，當時立院為通過前瞻計畫，進行廿四小時「不斷電表決」，那時候他們在拚表決，柯文哲還在外面罵前瞻，因此大家同仇敵愾，才十分鐘就在議場內連署完畢，幾乎所有在場的民進黨立委都「阿莎力」地簽名，且橫跨黨內各派系，大家都很有共識。

地方議會也湧反柯聲浪

不只國會，地方議會也出現反柯聲浪，民進黨新北市議員鄭金隆表示，柯文哲辦完世大運後得意忘形，好像只有推柯，台北市才能勝選；他已經發起連署提案，民進黨新北市議會各派系市議員都加入連署，讓柯文哲知道民進黨有不一樣的聲音，不是讓柯「予取予求」。

民進黨地方組織人士也表示，最近台北市的各種親綠社團LINE群組發起連署接龍，希望民進黨可以自提候選人，也是一種新型態的連署表態。

此外，支持特赦前總統陳水扁的提案獲得過半黨代表的支持。陳水扁之子陳致中表示，已收到民進黨台北市黨部的出席證，不過陳水扁「確定不出席」。