雙橡園拉布條 宣達入聯

2017-09-15

「台灣是台灣，不是中華台北」

〔駐美特派員曹郁芬／華府十三日報導〕台灣前國防部長蔡明憲今天對媒體表示，美國國務院今年再度透過外交部要求他們在雙橡園的活動不能有旗幟，不能開放給媒體參加，他很不滿意，在見到美方官員時當場表示異議，希望美方明年不要再有類似要求，因為雙橡園是台灣的館產。

台灣加入聯合國宣達團成員蔡明憲與張旭成今天在喬治華盛頓大學為爭取國際支持台灣入聯發表演說，下午到雙橡園舉行為台灣祈福的活動。有一百多位台僑出席，他們並在雙橡園拉起「台灣是台灣，不是中華台北」（Taiwan is Taiwan, not Chinese Taipei. ）的抗議布條合影留念。宣達團預定出席九月十六日在紐約舉行的台灣入聯大遊行。

蔡明憲和張旭成都認為蔡政府與美方對此的反應太軟弱，因為中國此舉不但在測試蔡政府的防衛決心，也在測試美國重返亞太的決心。他主張蔡政府應針對中國的作為召開國際記者會，向中國提出強烈抗議和警告。至於台灣向美採購F35戰機，蔡明憲說，費用是很貴，但買比不買好。

蔡明憲說，台灣在尋求與中國和平共存的同時，也希望美國和其它國家能善意支持台灣人民自決的權利，讓台灣加入聯合國，目前聯合國要求台灣人民持台胞證才能進入聯合國的規定必須廢除。蔡明憲並說，公投法修正後，將來一定會通過以台灣名義加入聯合國，以及正名制憲的公投。他希望蔡總統更積極地有所作為，用台灣名義加入國際組織，把台北駐美代表處改為台灣在美協會（Taiwan Institute in America）。