營救李明哲 聯合國小組：持續受理本案

2017-09-15

聯合國強迫失蹤工作小組 強調「不受政治因素影響」

〔記者彭琬馨、林良昇／綜合報導〕為爭取國際社會關注及營救非政府組織工作者李明哲，由民團組成的「李明哲救援大隊」，昨在瑞士日內瓦與聯合國強迫失蹤工作小組人員會談。台灣人權促進會秘書長邱伊翎會後轉述，李明哲雖已公開表示接受中國的審判程序，但聯合國強迫失蹤工作小組仍決定持續受理此案，並強調工作小組「不會因為政治因素對案件有不同處理」。

陸委會：盡一切努力讓李平安返台

陸委會副主委邱垂正昨指出，對於本案可能的宣判時間及結果，政府不會妄加臆測，但營救李明哲是最重要的工作，政府會繼續與家屬、各界共同合作，盡一切努力，促成他早日平安返台。

關切李關押處、李妻探視權

台灣人權促進會秘書長邱伊翎、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧，昨與聯合國強迫失蹤工作小組五位委員碰面。黃怡碧會後轉述，在會談中，五位委員都非常關切李明哲與妻子李凈瑜身體狀況，委員在會議中提及，雖然李明哲九月十一日曾在中國湖南省岳陽市中級人民法院現身，但也沒人能確認李究竟關押在哪個看守所或監獄；黃怡碧轉述，五位委員非常關切李凈瑜沒辦法自由進出中國探視的狀況，因此決定持續受理本案，也盼民間團體能持續更新相關資料。

黃怡碧表示，強迫失蹤工作小組一般不會針對個案發表個別報告，但正式受理的案件將納入工作小組的年度報告中，因李案不只牽涉「強迫失蹤」的狀態，也有其他侵害人權的行為，救援團體會持續努力，接觸聯合國下設的其他特別人權機制。

邱伊翎說，強迫失蹤工作小組在會中強調，不會因為政治因素對李明哲案有不同處理，民間團體後續援救行動也將持續進行。

為爭取國際關注，救援大隊也在日內瓦當地聯合國歐洲總部萬國宮外發傳單，參與聲援的瑞士台灣協會會長郭芳君表示，李凈瑜選擇了一條「很多人不懂的路」，希望她能堅持下去，讓更多人瞭解李明哲事件的真相。

  • 來自台灣的人權團體代表邱伊翎等人和國際人權組織將在14日在聯合國前廣場，由歐洲台灣協會、瑞士台灣協會、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟聯合發起的快閃抗議活動。（取自瑞士台灣協會臉書）

    來自台灣的人權團體代表邱伊翎等人和國際人權組織將在14日在聯合國前廣場，由歐洲台灣協會、瑞士台灣協會、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟聯合發起的快閃抗議活動。（取自瑞士台灣協會臉書）

  • 李明哲救援大隊代表於瑞士日內瓦聯合國三角椅廣場拉布條聲援李明哲案。（台權會提供）

    李明哲救援大隊代表於瑞士日內瓦聯合國三角椅廣場拉布條聲援李明哲案。（台權會提供）

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