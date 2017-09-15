營救李明哲 聯合國小組：持續受理本案

2017-09-15

聯合國強迫失蹤工作小組 強調「不受政治因素影響」

〔記者彭琬馨、林良昇／綜合報導〕為爭取國際社會關注及營救非政府組織工作者李明哲，由民團組成的「李明哲救援大隊」，昨在瑞士日內瓦與聯合國強迫失蹤工作小組人員會談。台灣人權促進會秘書長邱伊翎會後轉述，李明哲雖已公開表示接受中國的審判程序，但聯合國強迫失蹤工作小組仍決定持續受理此案，並強調工作小組「不會因為政治因素對案件有不同處理」。

陸委會：盡一切努力讓李平安返台

陸委會副主委邱垂正昨指出，對於本案可能的宣判時間及結果，政府不會妄加臆測，但營救李明哲是最重要的工作，政府會繼續與家屬、各界共同合作，盡一切努力，促成他早日平安返台。

關切李關押處、李妻探視權

台灣人權促進會秘書長邱伊翎、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧，昨與聯合國強迫失蹤工作小組五位委員碰面。黃怡碧會後轉述，在會談中，五位委員都非常關切李明哲與妻子李凈瑜身體狀況，委員在會議中提及，雖然李明哲九月十一日曾在中國湖南省岳陽市中級人民法院現身，但也沒人能確認李究竟關押在哪個看守所或監獄；黃怡碧轉述，五位委員非常關切李凈瑜沒辦法自由進出中國探視的狀況，因此決定持續受理本案，也盼民間團體能持續更新相關資料。

黃怡碧表示，強迫失蹤工作小組一般不會針對個案發表個別報告，但正式受理的案件將納入工作小組的年度報告中，因李案不只牽涉「強迫失蹤」的狀態，也有其他侵害人權的行為，救援團體會持續努力，接觸聯合國下設的其他特別人權機制。

邱伊翎說，強迫失蹤工作小組在會中強調，不會因為政治因素對李明哲案有不同處理，民間團體後續援救行動也將持續進行。

為爭取國際關注，救援大隊也在日內瓦當地聯合國歐洲總部萬國宮外發傳單，參與聲援的瑞士台灣協會會長郭芳君表示，李凈瑜選擇了一條「很多人不懂的路」，希望她能堅持下去，讓更多人瞭解李明哲事件的真相。