美議員見證 我採購美900億農產

2017-09-15

農委會率團赴華府國會山莊 兩國業者簽意向書

〔駐美特派員曹郁芬／華府十三日報導〕農委會副主委黃金城帶領台灣大宗穀物進口業者組團訪問華府，今天在國會山莊與美方業者舉行近三十億美元（約九百億台幣）的採購意向書簽署儀式暨酒會。

包括美國參議院農業、營養暨森林委員會主席羅伯茲，眾院外委會亞太小組主席游何等四位參議員和十一位眾議員到場見證。出席的還有美國在台協會執行理事羅瑞智、國務院台灣科長何樂進與我駐美代表高碩泰。

我捐款助哈維災區重建 美議員感謝

多位議員致辭時提及台灣對哈維颶風的受災戶提供了八十萬美元（約二四○○萬台幣）的捐款，在美國最需要支持的時候伸出援手，是美台堅實情誼的最佳證明，也讓國會更加支持台灣。

黃金城在受訪時表示，美國有高品質的農產品，採購除了顧及國內需要，也是為了平衡美台間的貿易差額，對於川普政府強烈要求各國平衡與美國的貿易順差，他認為這次採購有緩解作用。

有關台灣開放美牛與美豬進口的問題，黃金城說，他們十二日拜訪美國農業部與國務院時都有談到；這個問題長期存在，「科學證據與老百姓的想法目前還有一點點差距，未來台灣政府會與美方合作共同來處理，把台美間的差距磨合到一個程度」。

黃金城說，這個問題未必要在台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）來談，農委會與美國農業部也常有機會接觸，開放沒有時間表。台灣對萊克多巴胺存在認知上的差異，台灣豬肉完全沒有瘦肉精，台灣老百姓需要足夠時間了解它對人體健康的影響。

台灣於二○一二年九月公告增訂牛肉中的萊克多巴胺殘留容許量，依循CODEX標準訂定牛肌肉的殘留容許量為十ppb，但對於豬肉的健康風險評估一直沒有進展。

台灣是美國小麥第五大市場、玉米和黃豆第六大市場，總農產品進口為美國第七大市場。採購團接著分為「黃豆玉米」及「小麥」兩團，前者前往愛荷華州、印第安那州及密蘇里州，後者將前往北達科他州、蒙大拿州及愛達荷州，分別與當地政要及業者就相關農業暨貿易議題進行交流。這次農訪團總採購量約為三億七千萬蒲式耳（約一○二○萬公噸）美國穀物。