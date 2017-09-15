陳美伶︰法規鬆綁 重中之重

2017-09-15

重新定位國發會 不只追求經濟成長

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會主委陳美伶昨舉行上任後首次記者會，宣示國發會新定位。她說，國發會再也不是過去的經建會，或是經建會加研考會，過去國家在發展過程中追求經濟成長或許是唯一目標，現在國發會要重新定位，追求的是國家永續發展，做個「有宏觀高度、有執行力且接地氣」的國發會。

陳美伶並提出上任後十大工作重點，其中「法規鬆綁」為重中之重。她說，台灣從威權走向民主，仍有許多法規未同步管制，雖然過去做了幾次法制再造工程，因思維由上而下，而非由下而上，始終未竟其功，民間也相當無感。

她表示，其實許多母法並不嚴格，只是公務員執行時擔心圖利而將子法及解釋訂得越來越嚴格，這次將通盤檢討，包括行政命令、解釋等不需修法者，政策判斷能鬆綁就儘快鬆綁。

至於新創業者擔心與現行法規扞格問題，陳美伶也列為十大工作第一項重點，將成立新創法規調適平台，由國發會法協中心擔任窗口，「只要現行法律沒有禁止的，原則上都可行」，針對新創不需要去另外訂一套法規。

執行不力的公建計畫須退場

此外，陳美伶期許，國發會在公共建設審議上樹立權威，未來計畫若未符規定、可能無法執行者，將明確予以退件，不要再給「原則同意」這種模稜兩可的答案，同時將針對執行不力的公建計畫提出退場、重排序機制。

陳美伶說，國家預算有限，人民要政府做的事情無止境，因此施政必須排列優先順序、設立退場機制，讓後面的案子有機會可以遞補上來。

至於前瞻基礎建設計畫是否也在檢討之列？陳美伶強調，前瞻計畫研擬過程非常嚴謹，都是必須做且要加速做的案子，但過去看到許多部會提的計畫不夠完善，導致執行落後，完成遙遙無期，就必須當機立斷退場。她說，退場是最後的手段，還是希望所有機關都能事前做好規劃，不要走到這一步。