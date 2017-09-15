產業、能源轉型計畫 賴揆親督軍

2017-09-15

〔記者李欣芳／台北報導〕新閣揆賴清德上任後，如何拚經濟受到各界關切。賴清德昨主持行政院院會時表示，蔡英文總統對於新內閣的期許，其中非常重要的一項，就是盼行政院團隊有效管控各項計畫的執行進度和預算效能，減少財政上不必要的浪費，因此包括產業結構轉型的五加二產業創新計畫、能源轉型供電穩定計畫及其他重要攸關民生經濟、奠定國家發展基礎的計畫，他將親自召開會議督導執行情形。

期勉閣員「接地氣」 充分反映民意

賴清德並期勉閣員要「接地氣」。他說，政府本質要以服務取向取代管制取向，深信政府的威信不是建立在令出必行，而是要建立在令出民意，所以「接地氣」非常重要，如果政府有辦法充分反映民意，所定的政策或法令，必然可以得到人民的支持，執行上沒有問題，政府的威信自然可以建立。

賴清德說，政府施政要讓人民有感，除在規劃上要讓人民看到願景、看到價值，更必須貫徹執行，才能展現政府的決心，及增加人民對政府的信心。

他宣示未來要親自督導五加二產業創新計畫、能源轉型供電穩定計畫，以及其他重要攸關民生經濟、奠定國家發展基礎的計畫，指示由國發會統籌並擔任幕僚工作，務期展現最高效能及執行力，讓每項計畫、方案都如期如質完成，以提高國家競爭力並帶動人民幸福。

賴清德說，也要與媒體建立伙伴關係，不要視接觸媒體為畏途，因為媒體是反映社會各界的意見給政府參考，是第四權，除了監督政府施政，背後有很重大的意義，就是反映民意。如果政府有辦法面對問題，把媒體當作伙伴關係，藉由媒體的報導推動政策，國人才有辦法清楚知道政府重點工作是什麼、發生的問題如何解決，這樣民眾自然會放心，會支持政府的施政。