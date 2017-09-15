民進黨立委提修正草案︰加班工時核實計算、設工時帳戶制

2017-09-15

提高彈性 讓勞、資、經濟三贏

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院長賴清德昨表明，行政院將在總質詢結束後，對一例一休提出看法，而就目前民進黨立委提出的修正草案，重點均包括「加班核實計算」、「建立工時帳戶制」，都在一例一休的基礎架構下提高彈性，希望能共創勞、資、經濟三贏。

民進黨團總召柯建銘昨表示，賴揆已經承諾會提出政院的觀點，不管行政院將來要提出「勞動基準法部分條文修正草案」，或在民進黨立委的草案下提出修正動議，黨團會等行政院正式表態後，展開修法行動。

修法方向 不破壞週休二日基礎

對於一例一休修法，目前已有民進黨立委何欣純提出草案並完成連署。其草案未改變一例一休的基礎架構，也沒更動休息日加班工資的計算方式，意即休息日加班，前二小時按平日工資多給一又三分之一，第三小時起多給一又三分之二，但加班工時擬改為核實計算，不再「做一算四，做五算八」。

且為因應產業淡、旺季，何版草案盼能在勞資會議同意後，以三個月為期，勻支總加班時數，「建立工時帳戶制」；亦即三個月內的加班總時數上限為一三八小時，但單月最高亦不得超過五十四小時。至於每年度未能修完的特休假，除雇主可發給工資，勞工也能請求將未休之天數，累計到下個年度使用，但應以兩年度為限。

另包括蔡易餘、林岱樺等綠委也擬提案修法，大方向均為核實計算加班工時、建立工時帳戶制，但細節各有不同。蔡版的加班工時維持「做一算四」，但逾四小時之部分核實計算；「工時帳戶制」的期間採取更有彈性的二到六個月，單月最高亦不得超過五十四小時；特休假延後期限則以三年為限。

蔡易餘表示，這樣的修法方式較緩和，不致破壞週休二日基礎，也兼具彈性，讓有意加班的勞工或雇主都能如願；未來政院的態度，應該不脫此一方向。