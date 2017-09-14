政風查案竟調記者通聯 法部被糾正

2017-09-14

政風職權規定不明確 法部未善盡監督 造成基層逾越權限

〔記者林良昇、吳政峰／台北報導〕監察院昨表示，政風人員原為政府防治貪瀆的內部控管機制，本質屬於行政調查權，近來卻傳出以測謊、調取記者通聯紀錄，調查手段逾越權限及違反比例原則，引發爭議，監院司法及獄政委員會會議通過監委王美玉、仉桂美調查報告，糾正法務部。政風單位主管機關廉政署表示，將評估制定政風人員職權行使專法。

廉政署︰評估制定職權行使專法

據悉，監察院指的越權測謊案，為去年六月間的大巨蛋洩密案，當時北市府私下調查議員對大巨蛋案的意見，有人卻把消息洩漏給網路媒體，引發柯文哲震怒，要求政風處查辦誰是洩密者，政風人員竟利用測謊追查，引發軒然大波。

至於調閱記者通聯紀錄案，則是監察院在調查一九九六年台中女童遭人以竹竿性侵案的檢警缺失時，調查結果被媒體率先披露，監察院懷疑有內鬼，請政風室調查，但政風人員竟調閱記者與林姓調查官的通聯，明顯越權。

監院糾正案文指出，部分政風人員未能清楚辨別政風職權本質屬於行政調查權，行使職權除須符合相關法律規定與原則外，不得超出行政權範疇，即使配置於司法或監察等機關的政風單位亦同；近來卻傳出，政風人員實施測謊、調閱記者通聯等調查手段，逾越權限且侵害人民權益，甚至傷害新聞自由。

監委調查認為，政風人員僅有行政調查權，但政風條例中卻有調查、調閱、蒐證等詞彙，法規文義不明確，法務部未就此善盡監督職責，讓基層人員無所適從，肇致部分政風人員職權行使，逾越權限，並侵害人民權益。要求法務部適時檢討，完備相關法制推動作業。

廉政署則指出，糾正案點出政風人員在機關執法卻欠缺法令奧援的困境，將著手評估制定職權行使專法，確保廉政人員能獨立超然行使職權。

一名廉政署官員表示，「政風機構人員設置管理條例」第九條規定，政風人員應承機關長官之命，並兼受上級政風機構指揮監督，換言之政風人員有兩個「長官」，一面要聽機關長官的話，一面要奉廉政署之命調查機關不法，實務面上很難獨立，署內已研議修訂該條文，將獨立行使職權納入檢討。